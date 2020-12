Ricordare tutte le date di compleanno dei propri amici è un’impresa piuttosto ardua, motivo per cui diversi social network hanno deciso di correre in soccorso dei propri utenti. Su Facebook, ad esempio, esiste una sezione apposita in cui puoi visualizzare l’elenco delle date di nascita dei tuoi contatti non solo giorno per giorno, ma anche dei mesi a venire.

Grazie al popolare social network ti sarà inoltre possibile scoprire quando spengono le candeline anche persone che non risultano tra i tuoi contatti, e aggiungere tutte le date di tuo interesse a Google Calendar o in una delle tue agende digitali. Vuoi scoprire come visualizzare i compleanni dei tuoi amici navigando su facebook dal computer o da smartphone? Te lo spieghiamo in questa guida.

Come vedere i compleanni su Facebook dal computer

Se stai scorrendo il tuo profilo Facebook da un computer, visualizzare i compleanni dei tuoi amici sarà piuttosto semplice. Dopo aver effettuato il login, non dovrai accedere al tuo profilo personale ma restare sulla Home. Nella barra laterale a sinistra seleziona la voce Eventi, e nella finestra successiva clicca su Compleanni.

A questo punto, visualizzerai sulla schermata in alto tutti i compleanni del giorno, e più in basso quelli recenti (compleanni recenti) e quelli previsti nei prossimi giorni (prossimi compleanni). Scorrendo ulteriormente, potrai infine visionare un box dedicato alle persone che compiranno gli anni nel mese corrente e, via via, nei mesi a venire.

In alternativa, puoi visionare i compleanni del giorno anche nella Sezione Notizie di Facebook, nella barra laterale a destra, con la scritta “Compleanni” accompagnata da un’icona a forma di pacco regalo. Cliccando, ti si aprirà una finestra dedicata agli amici che compiono gli anni, ai quali potrai fare istantaneamente i tuoi auguri digitando il tuo messaggio nel campo “Scrivi sul suo diario”.

Un’ultima possibilità, consiste nell’accedere alle informazioni del profilo dell’utente di cui non ricordi la data di nascita. Dopo aver digitato il nome della persona in questione, seleziona la scheda Informazioni > Informazioni di contatto e base: in questo modo, sotto la voce “Informazioni di base” dovresti visualizzare l’icona di una torta di compleanno con la data di nascita. Puoi utilizzare questo sistema anche per scoprire il compleanno di persone che non figurano nella lista dei tuoi amici su Facebook.

Come vedere i compleanni su Facebook da smartphone usando l’app ufficiale

Vista la diffusione capillare degli smartphone, è molto probabile che tu ti possa trovare a dover utilizzare Facebook dal tuo telefonino servendoti dell’app ufficiale. È importante specificare subito che, se usi dispositivi Android e iPhone, non è presente una sezione dedicata ai Compleanni sotto la voce Eventi. Ecco quindi come fare per scoprire le date di nascita dei tuoi amici.

Come vedere i compleanni su Facebook Android

L’unico modo possibile per visualizzare i compleanni su Facebook Android è quello di accedere alle Informazioni personali di un profilo per visualizzarne la data di nascita. Per farlo dovrai cliccare sulle lente d’ingrandimento in alto a destra e digitare nel campo di ricerca il nome della persona che stai cercando.

Quando ti apparirà tra i risultati, clicca sul nome e sarai indirizzato alla sua pagina personale. Qui, selezione la voce “Vedi le informazioni di…” e scrolla fino ad arrivare alla voce Informazioni di base: accanto all’icona di una torta, troverai la data di nascita che stavi cercando. Se così non fosse, l’utente potrebbe aver nascosto questa informazione per motivi di privacy.

Come vedere i compleanni su Facebook da iPhone

La procedure sul sistema iPhone è pressoché identica a quella da eseguire su Android. Cerca quindi il profilo del tuo amico avviando la lente d’ingrandimento in alto a destra e, dopo aver digitato il nome, clicca sul risultato. Nella nuova schermata seleziona l’opzione “Vedi le informazioni di ” e individua la sezione “Informazioni di base” per vedere la data di nascita.

Come esportare i compleanni su Google Calendar

Per poter aggiungere compleanni ed eventi su Google Calendar apri Facebook e vai sulla pagina degli Eventi. A questo punto: