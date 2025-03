Fonte foto: Chinnapong / Shutterstock

Facebook continua a poter contare su tantissimi utenti anche se raramente finisce in prima pagina quando ci sono novità relative al mondo dei social. La piattaforma, che non è più “un social per vecchi”, continua ad aggiornarsi e, per il prossimo futuro, ha in cantiere un’interessante novità che, nello stesso tempo, rappresenta un vero e proprio gradito ritorno.

Gli sviluppatori dell’app del social, infatti, hanno deciso che è arrivato il momento di garantire maggiore spazio ai propri amici. Per raggiungere quest’obiettivo, è stato avviato un restyling della scheda Amici in modo da poter includere molti più contenuti.

Si tratta di una novità molto importante che va a modificare radicalmente il funzionamento di questa sezione che, al momento, rappresenta una caratteristica di scarso interesse per l’app. Con il nuovo aggiornamento di Facebook, invece, ci sarà la possibilità di accedere rapidamente ai contenuti realizzati dai propri amici.

Più spazio per gli amici

Per dare più spazio alle interazioni tra gli utenti, Facebook ha scelto di aggiornare la scheda Amici. In precedenza, questa scheda, accessibile dalla barra principale dell’app, posizionata in alto su Android e in basso su iOS, veniva utilizzata per racchiudere le richieste di amicizia e i consigli sulle persone da aggiungere alla propria rete di amici.

Ora, invece, con il nuovo aggiornamento, la scheda Amici diventa un vero e proprio hub in cui gli utenti di Facebook hanno la possibilità di seguire tutti i contenuti pubblicati dai propri amici, con le storie, i reel, i post e anche un recap dei compleanni in arrivo che andranno ad affiancarsi alle richieste di amicizia e ai suggerimenti generati dall’app sulle persone da aggiungere.

Si tratta di un deciso cambio di strategia con cui Facebook vuole rafforzare la sua posizione come social network per mantenere i contatti con i propri amici. In futuro, sulla stessa scia di questa novità, potrebbero arrivare ulteriori novità mirate ad arricchire la sezione Amici dell’app di Facebook.

Quando arriva l’aggiornamento

Come spesso accade, l’aggiornamento e le novità per la sezione Amici non sono ancora disponibili globalmente. Per il momento, infatti, solo gli utenti negli Stati Uniti e in Canada hanno la possibilità di testare questa nuova funzione. Si tratta, probabilmente, di una fase di test.

Nel corso delle prossime settimane, gli sviluppatori valuteranno i feedback degli utenti e, se positivi, potrebbero iniziare a estendere la disponibilità della nuova scheda Amici anche ad altri mercati, a partire dall’Europa, per poi passare allo sviluppo di ulteriori novità che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.