Climatizzatore portatile Comfee Ambra 8C, l'offerta Amazon è il top

Tra le offerte più gettonate su Amazon ci sono quelle per i climatizzatori portatili, un’opzione da non sottovalutare per sopravvivere alla calura estiva e, soprattutto, per portare un po’ di fresco in casa senza dover passare per costosissimi lavori di ristrutturazione necessari per installare un condizionatore a parete.

I dispositivi sul celebre e-commerce sono davvero molti e agli utenti non resta che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, avendo cura di acquistarne uno della giusta potenza per raffrescare i vari ambienti domestici, tenendo naturalmente d’occhio i consumi e il livello di rumore.

E tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è il climatizzatore portatile Comfee Ambra 8C che per le prossime ore può essere acquistato in super offerta a un prezzo davvero irripetibile.

Climatizzatore Comfee Ambra 8C: scheda tecnica

Il condizionatore portatile Comfee Ambra 8C è un device compatto (‎32,9×31,8×63,4 cm) e un peso di circa 21 Kg. Ha una potenza di 7.000 BTU rappresentando la soluzione ideale anche per le stanze di dimensioni più generose (circa 68 m³), con la possibilità naturalmente di essere spostato facilmente da un ambiente all’altro grazie alle ruote integrate.

Il dispositivo è in classe energetica A ed è dunque anche attento anche ai consumi¸ riducendo gli sprechi al minimo ed evitando brutte sorprese in bolletta.

Molto intuitivo anche l’utilizzo, con l’utente che può selezionare tra tre modalità di funzionamento: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (a due velocità) che gli utenti possono selezionare tramite il telecomando in dotazione o utilizzando l’apposito pannello posizionato nella parte superiore del dispositivo.

Con la modalità sonno il dispositivo è in grado di lavorare anche nelle ore notturne, garantendo una temperatura ottimale e livelli di rumore fino a 62 dB. Molto interessante anche la funzione Follow Me che rileva la temperatura intorno al telecomando, adattando in automatico il funzionamento del condizionatore.

Non manca, naturalmente, il timer che consente di regolare accensione e spegnimento e trovare sempre la temperatura ottimale al proprio ritorno a casa.

Infine merita una menzione a parte l’installazione che è davvero semplice e molto intuitiva e, tramite l’apposito kit per l’installazione incluso nella confezione, può essere montato su qualsiasi finestra rapidamente e senza grossi problemi.

Climatizzatore portatile Comfee: l’offerta su Amazon

Il climatizzatore portatile Comfee ha un prezzo di listino di 279 euro, rappresentando di fatto una soluzione low-cost per raffrescare la propria abitazione in modo efficiente ma senza spendere una fortuna. Con l’offerta su Amazon il prezzo scende a 219,90 euro (-21%, -59,10 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

