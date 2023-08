Condizionatore portatile: questo modello costa pochissimo: prezzo crollato

Fonte foto: vwqpwv/123RF.com

In questa torrida estate c’è un elettrodomestico che in più occasioni si è dimostrato salvifico. Non servono troppi giri di parole per capire di quale stiamo parlando: del condizionatore, ancora meglio se portatile. Infatti, non in tutte le abitazioni è possibile fissare un climatizzatore a parete, soprattutto se abiti in una palazzina con stringenti regole per il decoro esterno. I condizionatori portatili sono oramai un must have e fortunatamente sul mercato ne troviamo a decine, spesso anche con prezzi decisamente alla portata di tutti.

Come nel caso di questo condizionatore portatile Pasapair da 7000BTU (l’unità per misurare la potenza di questo elettrodomestico) che oggi troviamo su Amazon a un prezzo eccezionale. Infatti, oltre ad avere un prezzo decisamente abbordabile, oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto del 39% che permette di risparmiare poco più di 120€ su quello di listino. E l’offerta non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Una promo da non farsi scappare per un condizionatore portatile con funzionalità avanzate e che all’occorrenza puoi usare anche come ventilatore o come deumidificatore.

Condizionatore portatile Pasapair

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Pasapair: caratteristiche e funzionalità del condizionatore portatile

Compatto, ottima potenza e poco rumoroso: le caratteristiche di questo condizionatore Pasapair sono esattamente quelle che si ricerca in un dispositivo di questo genere. E oggi lo troviamo anche a un prezzo eccezionale. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Partiamo dall’elemento più importante: la potenza. Grazie ai suoi 7000BTU riesci a raffreddare molto velocemente una stanza di circa 30 metri quadrati e puoi spostare il climatizzatore facilmente dentro l’abitazione o nell’ufficio, l’importante è avere sempre nelle vicinanze una finestra dove collegare il tubo per far fuoriuscire l’umidità.

Si tratta di un condizionatore multiuso e versatile. Infatti, oltre a poterlo utilizzare come normale climatizzatore, ci sono altre due modalità: ventilatore e deumidificatore. Puoi scegliere la modalità di utilizzo tramite il comodo schermo LED oppure con il telecomando in dotazione. Dotato anche di un timer programmabile fino a ventiquattro ore dove oltre l’orario puoi anche impostare la temperatura desiderata, in modo da trovare l’abitazione fresca quando torni da lavoro.

Uno dei problemi principali dei condizionatori portatili è l’installazione. Problema che non sussiste con questo modello Pasapair: bastano poco più di 10 minuti per posizionarlo nella stanza e attivarlo. Inoltre, il climatizzatore è anche rispettoso dell’ambiente, grazie all’utilizzo del gas refrigerante R290, meno impattante rispetto a quello utilizzato solitamente da questi elettrodomestici. Infine, è anche abbastanza silenzioso e puoi accenderlo di notte e fare sonni tranquilli.

Condizionatore portatile Pasapair: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo eccezionale per questo condizionatore portatile Pasapair. Oggi è disponibile su Amazon a 193,86€ con uno sconto del 39%, prezzo più basso di sempre. Si tratta anche di una delle migliori offerte che possiate trovare per un climatizzatore con queste caratteristiche. Acquistandolo oggi risparmi quasi 130€ e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce: 5 rate da 38,78€ al mese. La vendita e la spedizione sono gestiti da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non fatevi scappare questa promo eccezionale.

Condizionatore portatile Pasapair