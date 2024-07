Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Sono innumerevoli le possibilità di restare ammaliati dai fenomeni astronomici. Al di là del fatto che ogni notte, o quasi, consente di ammirare viste straordinarie con un buon telescopio, in alcune date è più semplice, nettamente.

Ecco, dunque, una ghiotta opportunità da non farsi sfuggire per quanto riguarda la parte finale di luglio. Spazio per una congiunzione astronomica tra Giove, Marte e la nostra Luna. Di seguito tutti i dettagli del caso.

Le congiunzioni della Luna

Decisamente interessante il secondo transito della Luna nel Toro. Parliamo degli ultimi giorni di luglio 2024, quando ci sarà spazio, dal 29 al 31 luglio, per una con congiunzione interessante. Il nostro satellite naturale si ritroverà infatti in congiunzione 3°,4 a nord di Urano, un po’ prima delle ore 20.00 del 29 luglio.

Nella stessa giornata, ma in questo caso alle 22.50, circa, sarà 1°,1 a sud delle Pleiadi. La Luna supererà poi Marte, passando 4°,7 a nord del Pianeta rosso intorno alle ore 13.56 del 30 luglio. Transiterà infine 4°,5 a nord di Giove il 31 luglio, alle 00.51, circa.

Questo è il prospetto generale ma, in termini di consigli, occorre prestare attenzione intorno alle 3.45 dei giorni 30 e 31 del mese. Di fatto un po’ prima di quelli che sono i primi splendidi bagliori dell’alba.

Un consiglio di fine mese

Gli ultimi tre giorni di luglio sono decisamente interessanti ma il 31 un po’ di più. Poco prima dell’alba, infatti, potremo vedere la falce di Luna calante avvicinarsi a Giove, offrendo un posizionamento ideale per gli appassionati. Di fatto la terza congiunzione del mese dopo, visibile a occhio nudo.

Un evento che ha anche un grande significato storico e culturale. Tutto ciò viene infatti interpretato come un simbolo di unione secondo varie tradizioni. Al fine di riuscire a godere pianamente di questo, così come di altri eventi, si consiglia di organizzarsi per tempo, ritrovandosi ben distante dalle luci cittadine.

Siamo stati abituati a temere l’oscurità, ma questa può regalarci dei sogni a occhi aperti. Perché non organizzarsi per una piccola gita fuori porta. In piena campagna si potrà ammirare un cielo illuminato naturalmente, sfruttando l’auto come “tenda”, riposando in attesa del giusto allineamento poco prima dell’alba.

Stelle cadenti di luglio

Come se non bastasse tutto ciò, si prevede un picco degli sciami meteorici il 30 luglio. In totale avremo tre sciami fino al termine dell’estate, con il primo, Alfa Capricornidi, che ha avuto inizio il 3 luglio e terminerà il 15 agosto. Come detto, il picco è previsto per il 30 luglio. In quest’occasione, infatti, il tasso sarà di circa 5 meteore all’ora.

Il secondo sciame è quello delle Delta Aquaridi, con tasso molto più frequente, circa 25 l’ora. Anche in questo caso il picco è previsto per il 30 luglio, con visibilità garantita dal 12 luglio al 23 agosto.

L’ultimo sciame, le Perseidi, è quello più importante e noto. Si parla delle stelle cadenti di San Lorenzo. Uno sciame che può arrivare a 100 eventi l’ora, con una durata che va dal 17 luglio al 24 agosto. Il picco è previsto tra il 12 e il 13 agosto.