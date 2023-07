Cos'è The Horror of Dolores Roach

Fonte foto: Prime Video

Amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Sono questi gli ingredienti principali di The Horror of Dolores Roach, una «leggenda urbana contemporanea» basata sull’omonima serie podcast di successo (disponibile su Spotify) e ispirata a Sweeney Todd. La nuova serie, creata da Aaron Mark, sarà disponibile in streaming su Prime Video fra pochissimo in versione originale, sottotitolata e doppiata in italiano.

Di cosa parla The Horror of Dolores Roach

La storia era stata originariamente creata da Aaron Mark come un’opera teatrale per una donna, Empanada Loca. Mark ha in seguito creato, scritto e diretto il podcast originale The Horror of Dolores Roach e ha poi scritto anche la sceneggiatura pilota, adattando la trama per la tv.

La protagonista è Dolores Roach, una donna ingiustamente condannata e infine rilasciata dal carcere dopo sedici anni di detenzione. Quando torna a casa ritrova la sua Washington Heights gentrificata, molto diversa dall’ultima volta che ci aveva vissuto. Qui Dolores incontra un vecchio amico tossico, Luis, che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanada. La promessa di questa ritrovata stabilità, però, viene presto minacciata. È a questo punto che Dolores viene spinta al limite pur di sopravvivere.

Perché la storia di ispira a Sweeney Todd? Anche nel film del 2007 il protagonista esce di prigione dopo molti anni dopo essere stato condannato per un crimine che non ha commesso e, tornato a casa, in una Londra vittoriana molto diversa da come l’aveva lasciata, dà il via a una serie di azioni terribili.

Il cast di The Horror of Dolores Roach

Justina Machado interpreta Dolores, mentre Alejandro Hernandez è Luis. Nel cast di The Horror of Dolores Roach ci sono inoltre Kita Updike (nel ruolo di Nellie) e K. Todd Freeman (nel ruolo di Jeremiah). Machado, classe 1972, è nota soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie comedy Giorno per giorno, ma nel corso della sua carriera ha recitato anche nel film She’s So Lovely (Così carina, nella versione italiana), Six Feet Under e Missing.

Hernandez invece è noto per il ruolo di Casey nella serie New Amsterdam. Ha recitato anche nelle serie Partner Track, Instinct, Chicago PD, Law and Order: SVU, Blue Bloods, Madam Secretary, Elementary, Sneaky Pete e Gotham. Kita Updike è attrice esordiente e modella, con esperienze di recitazione in teatro. K. Todd Freeman, infine, è stato nominato due volte ai Tony Award e ha vinto un Drama Desk. Ha recitato anche in A Series of Unfortunate Events, The Last Days of Ptolemy Grey, The Rehearsal e The Same Storm.

Oltre che co-showrunner, il creatore della serie Aaron Mark è anche produttore esecutivo con Dara Resnik, Daphne Rubin-Vega, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie per Blumhouse Television; Dawn Ostroff, Mimi O’Donnell e Justin McGoldrick per Spotify; Gloria Calderón Kellett per GloNation Studios; e Roxann Dawson, che ha anche diretto il primo episodio.

The Horror of Dolores Roach in streaming

The Horror of Dolores Roach sarà disponibile in streaming dal 7 luglio 2023 in esclusiva su Prime Video.