The Substance, dove vedere in streaming il film con Demi Moore

Il film-rivelazione con Demi Moore e Margaret Qualley sta per arrivare in streaming in Italia: trama, cast, significato e dove vederlo

Fonte foto: IWonder Picture

Una satira spietata sull’ossessione per la giovinezza e la bellezza, un horror atipico sul modo in cui i corpi delle donne vengono guardati e giudicati nello spazio pubblico. The Substance è stato uno dei film più apprezzati del 2024 e se ne continuerà a parlare anche nei prossimi mesi, dato che è candidato a cinque Premi Oscar (il film ha ricevuto anche cinque nomination ai Premi Bafta ed è stato premiato ai Golden Globes nella categoria Miglior Attrice Protagonista). La buona notizia è che quest’opera cinematografica sarà presto disponibile in streaming su uno dei Prime Video Channel: un’ottima notizia per chi non ha fatto in tempo a vederla al cinema o vuole riguardarla dal divano di casa.

Trama e cast di The Substance

Diretto da Coralie Fargeat, già nota per Revenge e Reality+, The Substance ha come protagonista una celebre performer e attrice in età matura che viene messa da parte dalla rete televisiva per la quale ha sempre lavorato per fare spazio a un volto più giovane.

Messa in crisi da questa eventualità, la donna sceglie di affidarsi a un prodotto rivoluzionario ma misterioso, "the substance", che promette di generare una nuova versione di chi lo assume: parliamo chiaramente di una nuova versione più giovane, più bella, perfetta.

«Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso», dice il claim pubblicitario di questo oscuro prodotto. La sola regola da rispettare è che le due versioni di sé – la vecchia e la nuova – devono dividersi equamente il tempo: una settimana a testa.

La protagonista accetta di sottoporsi a questo trattamento, ma presto le cose prendono una piega disastrosa e inquietante.

Nel cast ci sono Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid e Hugo Diego Garcia.

Il significato del film The Substance

«The Substance è un film che parla di corpi femminili. Di come siano sempre oggetto di scrutinio, fantasie e critiche all’interno dello spazio pubblico. Di come noi, in quanto donne, siamo portate a pensare di non avere scelta se non essere perfette/sexy/sorridenti/magre/giovani/belle per avere valore nella società», ha detto Coralie Fargeat in una nota stampa. «E di quanto ci risulti impossibile sfuggire a questa logica, per quanto istruite, intelligenti e indipendenti possiamo essere».

«Credo fermamente che questa sia la nostra prigione», ha aggiunto la regista. «Una prigione che la società ci ha costruito intorno e che è diventata uno strumento potentissimo di controllo e dominio. Questo film, invece, ci dice che è ora di far saltare tutto per aria. Perché com’è possibile che sia il 2024 e viviamo ancora in questa situazione?».

The Substance in streaming

Il film The Substance sarà disponibile in streaming in Italia dal 4 marzo 2025 su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel.