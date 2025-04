Octopus, il documentario su uno degli animali più intelligenti al mondo

Fonte foto: Prime Video

Dopo il celebre e premiato Il mio amico in fondo al mare – My octopus friend, sta per arrivare un nuovo documentario dedicato a uno degli animali più intelligenti e affascinanti al mondo. Parliamo di Octopus!, speciale documentario in due parti che debutta in streaming su Prime Video fra poche settimane. Lo speciale è narrato e prodotto esecutivamente dall’attrice e sceneggiatrice vincitrice di un Emmy, Phoebe Waller-Bridge, nota soprattutto per avere scritto e interpretato la serie Fleabag e più recentemente per aver recitato nel film Indiana Jones e il Quadrante del destino.

Octopus, il documentario con Phoebe Waller-Bridge

Octopus! è co-prodotto dalla Jigsaw Productions e dalla casa di produzione di Waller-Bridge, Wells Street Films, oltre che da Amazon MGM Studios.

La casa di produzione specializzata in documentari di alto profilo Jigsaw Productions è diretta dal regista premio Oscar Alex Gibney. Tra i suoi lavori più celebri figurano il documentario vincitore dell’Oscar Taxi to the Dark Side, il candidato all’Oscar Enron: The Smartest Guys in the Room e The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. Di recente, la casa di produzione ha realizzato anche In Restless Dreams: The Music of Paul Simon e Wise Guy: David Chase and the Sopranos.

Lo speciale documentario Octopus! è diretto da Niharika Desai e prodotto esecutivamente da Jenny Robins e Phoebe Waller-Bridge per Wells Street Films, Stacey Offman e Richard Perello per Jigsaw Productions e dalla showrunner Melissa Wood.

Il polpo gigante del Pacifico del documentario Octopus

Octopus!, che come detto è narrato da Waller-Bridge, trasporta gli spettatori nelle profondità oceaniche per seguire il polpo gigante del Pacifico (Enteroctopus dofleini) nel corso della sua vita, dalla nascita alla morte.

Questo particolare tipo di polpo raggiunge notevoli dimensioni (è il più grande polpo conosciuto) e, come suggerisce il nome, abita le fredde acque del Nord Pacifico, dalla California fino al Giappone. Solitamente si trova a profondità di circa 65 metri, ma può essere osservato anche in acque più o meno profonde. La durata della vita del polpo gigante del Pacifico è circa 4-5 anni.

Nel documentario, lo straordinario polpo gigante del Pacifico viene raccontato attraverso un mix eclettico di personaggi con connessioni uniche a queste creature. C’è una scienziata che cerca di salvare questa specie, ad esempio, ma anche un esploratore che tenta di comprenderla.

Sullo schermo c’è inoltre l’attore e comico nominato agli Emmy, Tracy Morgan, che ha una vera e propria ossessione per questo animale. «Le loro avventure», anticipa Prime Video in una nota stampa, «ci faranno ridere, commuovere e riflettere sul nostro stesso posto su questo pianeta».

Quando esce il documentario Octopus

Il documentario in due parti Octopus! esce l’8 maggio 2025 su Prime Video.