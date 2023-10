Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

La piattaforma di streaming continua il suo percorso che la porterà a diventare una multinazionale dell'intrattenimento a 360 gradi: non più solo produzioni cinematografiche

Dopo aver detto addio alla vendita dei film su supporto fisico (VHS, DVD e Blu-Ray), dopo aver lanciato una divisione gaming, dopo aver riorganizzato completamente il suo sistema di abbonamenti, introducendo la pubblicità e stroncando ogni forma di condivisione delle password, Netflix si prepara a lanciare la prossima novità: si tratta di negozi fisici, chiamati “Netflix House“.

Cosa sono le Netflix House

Delle Netflix House, al momento, non si sa nulla di ufficiale: a lanciare la pietra nello stagno è stata l’agenzia di stampa Bloomberg, che dall’azienda di Reed Hastings ha ricevuto poco più che un laconico “no comment“.

A detta di Bloomberg le Netflix House saranno dei negozi fisici dedicati ai fan più sfegatati delle serie TV di Netflix, molto probabilmente con un focus principale sulle produzioni esclusive della piattaforma, all’interno dei quali gli utenti si potranno “immergere” in un mondo tutto dedicato a loro.

I negozi dovrebbero avere anche un ristorante al loro interno, per permettere a chi li visita di passare più tempo (e spendere più soldi) in compagnia dei suoi personaggi preferiti. Immaginiamo, per questo, anche dei menu a tema.

All’interno delle Netflix House si potranno comprare i prodotti del merchandising ufficiale di Netflix, ma anche quelli ispirati alle serie TV più di successo. Tutto da capire, invece, cosa Netflix intenderebbe con “esperienze” da fare all’interno dei negozi.

Non sono da escludere incontri pubblici con il cast o gli autori delle serie TV, tornei di gaming con i titoli offerti da Netflix ai suoi abbonati, eventi a tema in occasione del lancio di nuove produzioni esclusive.

Netflix House: no comment

Tutto questo, al momento, è solo un mucchio di ipotesi perché Netflix non ha dato alcun dettaglio sulle Netflix House, né le ha effettivamente confermate.

Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo di Netflix, si è limitato a rispondere a Bloomberg con un paio di frasi che significano tutto e niente: “Abbiamo visto quanto i fan amano immergersi nel mondo dei nostri film e programmi TV, e abbiamo pensato molto a come portare tutto ciò a un livello superiore“.

Il lancio delle Netflix House non è dunque confermato da Netflix, ma è molto probabile perché sarebbe un ulteriore tassello di una strategia già in atto.

Strategia che vede Netflix impegnata ad arricchire la sua offerta con prodotti non cinematografici, come i videogiochi.

Ma, allo stesso tempo, Netflix sta provando a spremere il più possibile i filoni cinematografici dei quali detiene i diritti di distribuzione, come Stranger Things, serie dalla quale sono già nati alcuni videogiochi per smartphone che Netflix distribuisce gratuitamente ai suoi abbonati.

Per quanto riguarda il merchandising, invece, va precisato che esiste già un sito ufficiale tramite il quale Netflix vende prodotti a suo marchio o ispirati alle serie TV.

Netflix House: quando arrivano

A detta di Bloomberg ci vorrà ancora del tempo prima di assistere all’apertura del primo negozio di Netflix: non se ne parla prima del 2025, in USA. Solo successivamente, invece, apriranno le Netflix House negli altri grandi mercati, inclusi quelli europei.

Non risulta ancora esserci un piano di aperture già definito, di conseguenza non sappiamo quante Netflix House arriveranno in Europa e dove apriranno.