Cosa c'è di nuovo ad aprile 2025 su Netflix

Aprile 2025 su Netflix si preannuncia ricco di novità. Uno dei titoli più attesi è Pulse, nuova serie Netflix ambientata tra le corsie di un ospedale il cui personale, come in ogni medical drama che si rispetti, deve affrontare una serie di ostacoli non solo professionali, ma anche relazionali e sentimentali. In arrivo questo mese sulla piattaforma della N rossa anche i nuovi episodi della seconda stagione del rap show Nuova Scena, la settima stagione di Black Mirror e la quinta e ultima stagione di You. Per gli appassionati di fantascienza l’uscita da non perdere è la serie tv L’eternauta, mentre Ransom Canyon intreccia una saga familiare western con una trama ricca di romanticismo.

Le serie tv di aprile 2025 su Netflix

Tra le serie in uscita su Netflix ad aprile 2025 c’è anche Asterix & Obelix: Il duello dei capi, nuova serie animata con protagonisti i personaggi ideati da René Goscinny e Albert Uderzo. Nella trama, Roma vuole conquistare l’ultimo villaggio indipendente della Gallia, ovvero la casa di Asterix e Obelix. Il segreto della superiorità degli abitanti di questo villaggio è una pozione magica, ma il suo creatore perde la memoria e non ricorda più come prepararla. In arrivo su Netflix anche la serie L’eternauta, in cui un gruppo di persone deve sopravvivere in una Buenos Aires devastata da una nevicata tossica che uccide milioni di persone.

1° aprile: Dr House S1-8, Il mologo della speziale S1

Dr House S1-8, Il mologo della speziale S1 3 aprile: Pulse, Devil May Cry

Pulse, Devil May Cry 4 aprile: Karma

Karma 7 aprile: Nuova Scena 2 episodi 5-7

Nuova Scena 2 episodi 5-7 8 aprile: Come vendere droga online (in fretta) S4, Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman S5 P2

Come vendere droga online (in fretta) S4, Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman S5 P2 10 aprile : Black Mirror S7

: Black Mirror S7 14 aprile: Nuova Scena 2 puntata finale

Nuova Scena 2 puntata finale 17 aprile: Ransom Canyon

Ransom Canyon 23 aprile: Carlos Alcaraz: A modo mio

Carlos Alcaraz: A modo mio 24 aprile: You S5

You S5 30 aprile: Asterix e Obelix – Il duello dei capi, L’eternauta

I film di aprile 2025 su Netflix

Tra i film in uscita ad aprile 2025 su Netflix c’è Havoc, thriller in cui un furto di droga andato male porta a conseguenze letali. Dal 15 aprile fino al 15 maggio 2025 è invece disponibile la collection Il grande cinema Made in Italy, che include una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema italiano. In uscita sulla piattaforma c’è anche Dove osano le cicogne, film di Fausto Brizzi, con Angelo Pintus protagonista, su una coppia che desidera un figlio. Quando il bimbo non arriva, la coppia va a Barcellona e torna a casa con una ragazza di nome Luce.