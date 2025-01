Cosa vedere in streaming oggi 25 gennaio 2025

Tra le novità da vedere in streaming ci sono una serie tv su una giovane coppia di genitori che si separa e un dramma pieno di passione in cui alcune donne devono trovare l’amore

Fonte foto: Disney+

Oggi nel 1971 veniva condannato all’ergastolo Charles Manson, riconosciuto come il mandante dell’eccidio di Cielo Drive (in cui fu uccisa anche l’attrice Sharon Tate) e dell’omicidio di Leno LaBianca e sua moglie. Per approfondire la storia di questo criminale statunitense, morto nel 2017, si può cercare su Netflix Manson Family Vacation, film indipendente in cui due fratelli visitano alcuni luoghi di culto legati a Manson e, così facendo, indagano anche l’ossessione collettiva nata intorno a questa figura. Nonostante il tema, la narrazione è volutamente comica. Il massacro di Cielo Drive è toccato anche nel film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood, dato che i protagonisti si ritrovano a essere vicini di casa di Sharon Tate pochi mesi prima della sua uccisione. Il film è su Netflix, Prime Video e TIM Vision.

Cosa vedere oggi su Netflix

Dramma e passione si intrecciano in Perfect Match, serie tv di produzione cinese in arrivo oggi su Netflix. La protagonista è una donna che, trasferitasi in una nuova città, deve ricostruire la propria vita e aiutare le cinque figlie a trovare l’amore.

È disponibile da ieri invece The Sand Castle, film thriller in cui una famiglia composta da padre, madre e due figli deve sopravvivere su un’isola deserta mentre alcuni eventi dolorosi del passato riemergono e li trascinano in una tragica spirale.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Quando fuori fa freddo o piove, cose c’è di meglio di trascorrere qualche ora di relax a casa, sul divano, in compagnia di un bel film? Su Prime Video si può ad esempio recuperare Anatomia di una caduta, film recente e acclamato, candidato agli Oscar e premiato con la Palma d’oro.

A catalogo c’è anche Il caso Spotlight: uscito nel 2015, è un thriller giallo celeberrimo sull’inchiesta giornalistica del Boston Globe che ha portato alla luce i numerosissimi casi di abusi su minori condotti con la complicità della Chiesa cattolica. Il film è basato su fatti realmente accaduti.

Cosa vedere oggi su Disney+

Su Disney+ è appena uscita la serie Shared Custody (nella foto). Custodia Repartida è il titolo originale. Sono già disponibili tutti gli episodi della prima stagione. La serie dramedy, come suggerisce il titolo, racconta la separazione consensuale di Cris e Diego che, per il bene della figlia di cinque anni, vogliono mantenere buoni rapporti.

Costretti a tornare a vivere a casa dei rispettivi genitori e angustiati da difficoltà lavorative e non, i due vedranno presto naufragare la loro aspirazione a una separazione amichevole. I protagonisti hanno il volto di Ricard Farré (Good Manners, Polonia) e Lorena Lopez (The Long Shadows, The House).

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull (uno dei Prime Video Channel) si può guardare La mosca più grande del mondo, un cartone animato firmato da Sio, pseudonimo del fumettista Simone Albrigi, in cui non mancano mosche di ogni genere (normali, forzute, giganti, con raggi laser…). È il prequel di "Mandibules – Due uomini e una mosca".

Cambiando genere, da ieri su Paramount+ si trovano invece i nuovi episodi di FBI: Interntional. La quarta stagione della serie poliziesca sarà incentrata su nuove coinvolgenti indagini condotte in tutte Europa da agenti d’élite.

In attesa dell’uscita del film La zona di interesse (in arrivo domani su Sky e NOW), oggi va in onda alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW il documentario La zona di interesse – La vera storia, che racconta la vera vita del comandante nazista protagonista del film La zona di interesse. A parlarne è il figlio Jurgen Hoss, che ha evidentemente a che fare con una sconvolgente eredità paterna.