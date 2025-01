Cosa vedere in streaming oggi 19 gennaio 2025

Tra le novità di oggi c’è il film sull’ascesa di Donald Trump. Disponibili in streaming anche il documentario su Squid Game 2 e film romantici o per tutta la famiglia

Domani, 20 gennaio, Donald Trump giurerà come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Arriva giusto in tempo allora il film The Apprentice – Alle Origini Di Trump, che è una delle novità di oggi in streaming. Al controverso imprenditore è stata dedicata anche la docuserie Trump: un sogno americano, uscita nel 2018 e disponibile su Netflix. Nelle puntate diversi amici, soci e avversari raccontano dal loro punto di vista il nuovo presidente degli USA, che all’epoca di questa miniserie era stato eletto per la prima volta.

Cosa vedere oggi su Netflix

Se avete già divorato la seconda stagione di Squid Game (uscita su Netflix a fine dicembre 2024), potete placare l’astinenza e ingannare l’attesa della terza e ultima stagione guardando Squid Game – Stagione 2: dietro le quinte. Il documentario contiene interviste esclusive al cast e ai registi e racconta diversi aspetti e curiosità legati a questa celebre serie tv, dalle scenografie agli archi narrativi dei personaggi.

In alternativa, è da poco disponibile su Netflix Selling The City, reality in stile soap in cui un team di agenti immobiliari newyorkesi cerca di chiudere affari multimilionari tra tensioni e colpi di scena.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni su Prime Video si trova Amarsi come cani e gatti: è il titolo giusto per chi oggi ha voglia di un film leggero, romantico e divertente. La trama racconta di un uomo e una donna che, con i rispettivi animali domestici (un cane e un gatto), si ritrovano a condividere una casa. Dai litigi nascerà un tenero sentimento.

Cosa vedere oggi su Disney+

Domenica sul divano? Per tenersi compagnia si può andare sul sicuro scegliendo uno dei migliori film su Disney+. Per gli appassionati di storie Marvel ci sono ad esempio Black Widow, Ant-Man and The Wasp, e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Chi non l’ha ancora visto può recuperare Avatar: La Via dell’Acqua, sequel firmato da James Cameron arrivato quasi quindici anni dopo il primo film. Per tutta la famiglia e per i bambini, invece, ci sono tra gli altri il live action Dumbo del 2019 e i film Disney Pixar Coco ed Elio.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Come accennato in apertura, arriva oggi in prima TV su Sky (alle 21.15 su Sky Cinema Uno e on demand) e in streaming su NOW il film The Apprentice – Alle Origini Di Trump. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, il film racconta l’ascesa di Donald Trump (qui interpretato da Sebastian Stan) da aspirante imprenditore a presidente degli Stati Uniti.

Su IWonderfull (Prime Video Channels) c’è invece Sesso tossico – Un successo catastrofico. Diretta da Baya Kasmi, questa commedia familiare tenera e divertente ha come protagonista Youssef che, dopo aver scritto un romanzo molto onesto sulla propria famiglia che ottiene un inaspettato successo, cerca in ogni modo di non farlo leggere ai suoi parenti per non offenderli.