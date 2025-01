Cosa vedere in streaming oggi 17 gennaio 2025

Fonte foto: Apple TV+/X

Il 17 gennaio 1962 nasceva Jim Carrey, che ha regalato al pubblico alcune indimenticabili interpretazioni – comiche e non solo. È del 1994 il film Ace Ventura – L’acchiappanimali, che si può recuperare oggi su Netflix, TIM Vision e Prime Video. Su Netflix c’è anche l’indimenticabile The Mask, mentre Scemo & più scemo si trova su NOW. Tra i migliori film di Jim Carrey c’è inoltre The Truman Show, del 1998: oggi si trova a noleggio su varie piattaforme, tra cui Prime Video e Google Play Film. Il Grinch è tipicamente un film di Natale, ma chi vuole recuperarlo fuori tempo massimo può comunque farlo su Netflix, Prime Video e TIM Vision. Al di là della ricorrenza, sulle principali piattaforme ci sono diverse novità uscite oggi o di recente: ecco le principali.

Cosa vedere oggi su Netflix

Arriva oggi su Netflix Back in Action, esplosivo film d’azione con protagonisti Jamie Foxx e Cameron Diaz. I due interpretano Matt ed Emily, una coppia di spie che, quindici anni dopo aver lasciato la CIA, è costretta a tornare nel mondo dello spionaggio.

Sulla piattaforma è disponibile da oggi anche The Roshans – La Dinastia di Bollywood, documentario a puntate che porta il pubblico a fare la conoscenza dell’iconica famiglia Roshan di Bollywood. La docuserie racconta in particolare le carriere, tra alti e bassi, del musicista Roshan Lal Nagrath, Rajesh, Rakesh e Hrithik.

Lusso, eccessi, flirt, divertimenti e un immancabile pizzico di drama: sono questi gli ingredienti di Young, Famous & African, reality ambientato a Johannesburg che ha come protagoniste alcune ricche star locali. La seconda stagione esce oggi su Netflix.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entra oggi a fare parte del catalogo Prime Video il film The Creator. Uscito al cinema in Italia nel settembre 2023, è ambientato in un futuro post-apocalittico sconvolto da una guerra tra esseri umani e intelligenza artificiale. Il protagonista è un ex agente delle forze speciali reclutato per una missione che potrebbe cambiare le sorti del mondo.

Oggi è tra l’altro l’ultimo giorno utile per vedere sulla piattaforma Lamborghini: The Man Behind the Legend, che dal 18 gennaio uscirà dal catalogo Prime Video. Il film, del 2022, racconta la storia del fondatore di Lamborghini, Ferruccio Lamborghini.

Cosa vedere oggi su Disney+

Voglia di risate? Siete nel posto giusto: da oggi Disney+ si trova infatti Roy Wood Jr: Lonely Flowers, speciale comico dell’attore e stand-up comedian statunitense, già corrispondente del The Daily Show.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Escono oggi su Sky e in streaming su NOW i nuovi episodi di M – Il figlio del secolo, la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright già finita al centro del dibattito. I primi due episodi, ha fatto sapere Sky, hanno riunito più di un milione di spettatori, con oltre due milioni di contatti solo per il primo episodio. È stato uno dei migliori debutti per una serie Sky Original dal 2021 a oggi.

In alternativa, da pochi giorni su IWonderfull (uno dei Prime Video Channels) si può vedere El Paraíso, film di Enrico Maria Artale con protagonista il quasi quarantenne Julio Cesar e la madre di origine colombiana. I due vivono insieme a Roma, ma la quotidianità condivisa lascia spazio a diverse tensioni.

Su Apple TV+ infine c’è grandissima attesa per la seconda stagione di Scissione (Severance), con Adam Scott nei panni di un impiegato che si è sottoposto a una inquietante procedura chirurgica per separare la vita lavorativa e privata. I nuovi episodi escono a partire da oggi.