Cosa vedere in streaming oggi 22 gennaio 2025

Tra le novità di oggi in streaming c’è la miniserie svedese Whiskey on the Rocks, la serie tv thriller Prime Target con Leo Woodall e un reality con protagoniste le mogli di rapper e atleti famosi

Fonte foto: Apple TV+

Il 22 gennaio 2008 il mondo apprendeva della tragica e prematura morte di Heath Ledger, attore australiano di grande fama. L’anniversario della sua scomparsa può diventare una buona occasione per recuperare alcuni dei suoi film più famosi. Su Netflix, TIM Vision, NOW e Prime Video si trova ad esempio Il cavaliere oscuro, film per il quale Ledger (che interpretava Joker) ha vinto un Oscar postumo. La commedia romantica 10 cose che odio di te del 1999 è stata invece il primo film importante in cui l’attore ha avuto una parte da protagonista: si trova su Disney+. Acclamato da pubblico e critica è stato anche I segreti di Brokeback Mountain, visibile su Prime Video: è il racconto di una struggente e intensa storia tra due cowboy, che dura per tutta la vita.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix il reality W.A.G.s to Riches, in cui le protagoniste sono le eleganti e determinate mogli e fidanzate di alcuni atleti e rapper famosi. Girato in stile soap, il programma promette lusso ed eccessi.

È disponibile già da qualche giorno invece la serie thriller in due stagioni Profilo Falso. Nella trama Camila scopre che l’apparente principe azzurro conosciuto su un’app di incontri è in realtà diverso da quello che immaginava. La giovane si ritrova così intrappolata in un finto paradiso: ma come uscirne?

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da qualche giorno fa parte del catalogo di Prime Video il film thriller-crime La ragazza del treno, con Emily Blunt protagonista. Nel cast ci sono anche Haley Bennett e Rebecca Ferguson. Uscito nel 2016, il film racconta di una donna divorziata che viene coinvolta nella ricerca di una ragazza scomparsa.

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ la prima stagione di Whiskey on the Rocks. Negli episodi di questa miniserie del 2024 un sottomarino nucleare sovietico resta intrappolato in un’area militare svedese. L’incidente dà inizio a una accesa e delicata mediazione tra il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, il leader sovietico Leonid Brezhnev e l’allora primo ministro svedese, l’ex allevatore di pecore Thorbjorn Falldin.

È stato proprio l’intervento di quest’ultimo a scongiurare una guerra tra le due super potenze. La miniserie svedese, dai toni drammatici ma anche satirici, nasce da un copione firmato da Jonas Jonasson, già autore del celebre romanzo "Il centenario che uscì dalla finestra e scomparve".

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Arriva oggi su Apple TV+ la nuova serie thriller Prime Target (nella foto). Nella trama il brillante e giovane matematico Edward Brooks (interpretato da Leo Woodall, già visto in White Lotus), individuando un pattern in alcune sequenze di numeri primi, scopre il modo di accedere a qualunque computer del mondo.

È una scoperta potenzialmente rivoluzionaria e pericolosa che mette sulle sue tracce alcuni personaggi poco raccomandabili e anche Taylah Sanders, una agente del NSA (interpretata da Quintessa Swindell) che ha il compito di tenerlo d’occhio.