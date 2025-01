Cosa vedere in streaming oggi 21 gennaio 2025

Tra le novità c’è il film thriller Blink Twice, diretto da Zoe Kravitz. Da vedere oggi in streaming anche una serie d’animazione per tutta la famiglia e un reality sul lusso di Dubai

Fonte foto: Warner Bros. Entertainment Italia

Recentemente HBO ha confermato che il pubblico potrà vedere ad aprile 2025 (la data esatta non è ancora nota) l’attesa seconda stagione di The Last of Us, acclamata serie tv con Bella Ramsey e Pedro Pascal. La storia è ambientata in un mondo devastato dal proliferare di un fungo che infetta anche gli esseri umani e sappiamo già che la trama dei nuovi episodi riprenderà cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, che nel frattempo vale la pena recuperare per arrivare preparati all’appuntamento primaverile: si trova su Sky e in streaming su NOW.

Cosa vedere oggi su Netflix

Da pochi giorni su Netflix si può vedere la miniserie thriller Hound’s Hill, in cui un famoso scrittore perseguitato da un trauma, oltre che e da un misterioso ricattatore, torna nella sua città di origine per fare pace con il suo passato.

Per gli amanti dei drammi ad alta tensione c’è anche la miniserie La prova. I protagonisti qui sono un detective e una genealogista che lavorano insieme per trovare il responsabile di un duplice omicidio rimasto irrisolto per sedici anni.

Si cambia completamente genere con le nuove puntate di Dubai Bling – La città dei milionari, reality in tre stagioni che racconta la vita di alcuni ricchi privilegiati che vivono a Dubai e passano le loro giornate tra viaggi in jet privato, moda e party strepitosi.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entra oggi a fare parte del catalogo di Prime Video il film Blink Twice (nella foto). Diretto da Zoe Kravitz, che ha anche co-scritto la sceneggiatura, il mystery thriller inizia quando il miliardario tecnologico Slater King invita la cameriera Frida, appena conosciuta, a unirsi a lui e ai suoi amici in una vacanza extra lusso su un’isola. Quando la ragazza arriva sul posto, però, intuisce presto che qualcosa di inquietante è in atto.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi cerca una serie tv per tutta la famiglia su Disney+ trova Iwájú: City of Tomorrow. Firmata da Walt Disney Animation Studios e Kugali, Pan-African Comic Book Entertainment Company, la serie tv è ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria.

Uscita pochi mesi fa, racconta l’amicizia tra una ragazza e un ragazzo che vengono da mondi molto diversi – quello di lei più ricco e agiato, quello di lui più povero e difficile. Le musiche, di influenza africana, sono opera del celebre compositore nigeriano Ré Olunuga.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforma

Su IWonderfull (uno dei Prime Video Channel) c’è Illusioni perdute, film di Xavier Giannoli tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac. Il protagonista, Lucien, è un giovane poeta in cerca di fortuna che abbandona la tipografia di famiglia e tenta la fortuna a Parigi, sostenuto dal suo mecenate.