Cosa vedere in streaming oggi 12 gennaio 2025

Fonte foto: Disney+

Il 12 gennaio 1986 moriva Agatha Christie, celebre e prolifica scrittrice inglese che nel corso della sua vita ha scritto un incredibile numero di racconti, pièce teatrali e romanzi, lasciando il segno specialmente nel genere giallo. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film e serie tv e la data di oggi, anniversario della morte dell’autrice, è la scusa ideale per recuperare qualche titolo sulle principali piattaforme di streaming.

La scelta è davvero vasta. Su NOW c’è Little Murders, serie tv sulle indagini del commissario Larosiere; mentre su Disney+ e NOW ci sono ad esempio i film Assassinio a Venezia e Assassinio su Nilo. Su Prime Video si trovano altrimenti il film del 1945 Dieci piccoli indiani e anche il giallo del 1957 Testimone d’accusa. Il film Mistero a Crooked House, tratto dal romanzo È un problema, si può vedere invece su Rai Play.

Cosa vedere oggi su Netflix

Da pochi giorni è entrato a fare parte del catalogo Netflix il film Lion. Con Dev Patel and Nicole Kidman, la storia racconta di un ragazzo che usa Google Earth per trovare la sua famiglia in India. Commovente ed emozionante, il film è stato candidato a sei Oscar.

Una vera chicca di Netflix da recuperare è invece Arcane. Acclamata dal pubblico e dalla critica, e già considerata uno dei migliori adattamenti di un videogioco di tutti i tempi, questa serie animata in due stagioni (la seconda è uscita a fine 2024) parla di due sorelle che combattono su fronti opposti una guerra basata su tecnologia e magie.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Su Prime Video non mancano mai le alternative per chi vuole recuperare un classico uscito anni, magari decenni fa. Ad esempio, da pochi giorni fa parte della piattaforma Stregata dalla luna, commedia romantica del 1987 con Cher, Nicolas Cage e Olympia Dukakis. La protagonista, una contabile di Brooklyn di nome Loretta, si innamora del fratello del suo futuro sposo.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi si chiede cosa guardare su Disney+ stasera, può recuperare I Leoni di Sicilia. La serie tv in una stagione è uscita sulla piattaforma nel 2023 (dal 2024 è anche in chiaro sulla Rai) ed è tratta dai romanzi di Stefania Auci. La storia, ambientata nella Sicilia dell’Ottocento, ruota attorno alla famiglia Florio, composta da armatori e imprenditori calabresi che cercano di guadagnare ricchezza e influenza.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

L’impero della natura. Una notte al parco del Colosseo è uscito nel 2024, ma è il titolo giusto da recuperare per chi cerca un documentario che getti uno sguardo originale su uno dei luoghi più conosciuti della Capitale. Il documentario, disponibile in streaming su NOW, racconta infatti l’ecosistema unico al mondo che si è sviluppato nel cuore di Roma.