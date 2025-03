Huawei FreeBuds 6i, questi auricolari hanno un prezzo irresistibile

Fonte foto: Huawei

Le Huawei FreeBuds 6i sono tra gli auricolari in-ear più recenti del colosso cinese; si tratta di un prodotto con una buona scheda tecnica che si adatta perfettamente a qualsiasi situazione ma che, effettivamente, riesce a dare il meglio di sé con i vari prodotti dell’ecosistema di Huawei.

Un dispositivo dal design moderno ma che, soprattutto, permette di accedere a tante funzionalità smart come la cancellazione del rumore intelligente sviluppata per migliorare notevolmente sia la riproduzione di contenuti multimediali che le chiamate.

Per le prossime ore su Amazon queste cuffiette possono essere acquistate a un prezzo irresistibile

Huawei FreeBuds 6i: caratteristiche tecniche

Le Huawei FreeBuds 6i sono auricolari in-ear con driver dinamici a quattro magneti da 11 mm e una risposta in frequenza che va dai 14 Hz ai 40 kHz. Il prodotto è pienamente compatibile con il codec LDAC ed è certificato Hi-Res Audio Wireless.

Tra le funzioni a disposizione ci sono quelle per cancellazione del rumore intelligente (chiamata ANC 3.0), sviluppate per sfruttare i tre microfoni su ogni auricolare e gli algoritmi proprietari per analizzare l’ambiente circostante e regolare in automatico il livello di abbattimento del rumore. Con la modalità Trasparenza, invece, l’utente riesce a mantenere comunque la percezione di ciò che lo circonda (voci incluse) anche senza dover togliere le cuffie dalle orecchie.

Anche per le chiamate Huawei ha progettato un sistema di cancellazione del rumore che riesce a mettere in evidenza la voce del parlante eliminando il rumore di sottofondo.

Per gestire tutte queste funzioni l’azienda produttrice suggerisce di scaricare l’app Huawei AI Life (disponibile sul sito ufficiale) che, oltretutto, permette anche di accedere all’equalizzatore e all’utilissima funzione Trova il mio dispositivo. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3 con tecnologia multipoint; naturalmente, le cuffiette sono compatibili anche con i device iOS e Android.

Sul fronte dell’autonomia, secondo le stime di Huawei, queste cuffie garantiscono di circa 5 ore di ascolto (con ANC attivata); disattivando la cancellazione del rumore, invece, si arriva a circa 8 ore. Utilizzando anche l’apposita custodia l’autonomia sale fino a 30 ore di utilizzo senza ANC e 20 ore con.

I soli auricolari hanno la certificazione IP54 e sono quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Huawei FreeBuds 6i: l’offerta Amazon

Le Huawei FreeBuds 6i hanno un prezzo di listino di 99 euro

