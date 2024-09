TOTALE PUNTI 7.3 Creative Zen Hybrid SXFI: l'audio spaziale diventa per tutti Le Zen Hybrid SXFI sono uno degli ultimi modelli della gamma SXFI di Creative, quella che include le cuffie e gli altoparlanti dotati di tecnologia per l'audio spaziale. A questa tecnologia uniscono tutte le altre più recenti che, ormai, sono diventate praticamente obbligatorie per la maggior parte degli utenti: cancellazione attiva del rumore, in questo caso ibrida, e modalità trasparenza. Le Creative Zen Hybrid SXFI fanno tutto ciò in modo molto soddisfacente, ad un prezzo decisamente concorrenziale, e mostrano il fianco sostanzialmente su un solo versante: quello software, con due app non ancora perfette e che andrebbero fuse in una sola, senza bug.

PRO Audio spaziale

Qualità audio

Ergonomia

Prezzo CONTRO App

Caratteristiche tecniche VOTO: 7 Le Creative Zen Hybrid SXFI sono cuffie over-ear a padiglione wireless, ma con possibilità di connessione col classico jack da 3,5 millimetri, dal design abbastanza classico, dal colore nero o grigio chiaro e impreziosite da alcuni dettagli di color metallizzato. Il peso complessivo è di 271 grammi e c'è la possibilità di ripiegare i padiglioni Ogni padiglione ha un singolo driver al neodimio da 40 millimetri (con risposta in frequenza di 20-20.000 Hz) e cuscinetti in memory foam, e integra al suo interno anche i microfoni, che sono 5, sono omnidirezionali e hanno una risposta di 100-10.000 Hz. I comandi sono fisici, a pulsante, ma c'è anche la compatibilità con gli assistenti vocali (Siri e Google Assistant). La connessione wireless avviene tramite lo standard Bluetooth 5.3 che, oltre ad abbassare moltissimo la latenza, permette anche di connettere due dispositivi contemporaneamente. I codec audio con cui queste cuffie sono compatibili sono due, AAC e SBC, mentre i profili Bluetooth disponibili sono quattro, cioè HFP, A2DP, AVRCP e HSP. C'è la cancellazione del rumore (ANC) adattiva, anche di tipo ibrido, e c'è la modalità ambiente che permette di far passare i rumori esterni, senza la necessità di togliersi le cuffie. La batteria è da 500 mAh, con un'autonomia dichiarata fino a 70 ore con ANC disattivato. Come si intuisce dal nome del modello, queste cuffie Creative sono dotate della tecnologia di spazializzazione dell'audio SXFI (Super-XFI) di quarta generazione, che passa da una scansione iniziale della forma dell'orecchio, tramite l'apposita app, e permette di simulare l'ascolto tramite un impianto surround multicanale. Una volta configurato tutto tramite l'app, l'effetto SXFI si attiva tramite un apposito tasto fisico su uno dei padiglioni.

Qualità audio VOTO: 8 La qualità audio offerta dalle Creative Zen Hybrid SXFI è decisamente buona, considerando la fascia di prezzo del prodotto. Non sono le cuffie migliori per ascoltare la musica, ma semplicemente perché Creative ha realizzato un dispositivo buono per ascoltare un po' tutto, senza mirare all'eccellenza in un solo campo. Musica, film, lavoro quotidiano al computer, sono tutti ambiti in cui le Zen Hybrid SXFI si fanno apprezzare. Va considerato anche che, tramite l'equalizzatore e i preset per film e giochi, l'utente può personalizzare a piacimento le frequenze, mentre senza aggiungere un'equalizzazione specifica le cuffie tendono ad enfatizzare le frequenze medie, proprio per permettere un uso il più generico possibile. Per il gaming, e per i film, si fa apprezzare la tecnologia di spazializzazione SXFI: è necessario perderci un po' di tempo per la configurazione iniziale, ma poi la differenza si sente ed è quasi sempre piacevole, migliorando la resa sonora senza snaturare troppo i suoni originali. Ottimo l'ANC, chiaramente agevolato dalla copertura totale dell'orecchio effettuata dal padiglione. La modalità ibrida, che regola in autonomia la quantità di rumore cancellato, e quella per la trasparenza sono entrambe ben tarate ed efficaci. Con la modalità trasparenza attivata, quindi, è possibile andare in giro con le cuffie indossate senza rischiare di non accorgersi se arrivano auto, moto o altri mezzi a motore.

Applicazione VOTO: 6 Come sempre, quando parliamo di prodotti Creative recenti, il punto dolente è l'applicazione. Anzi, le applicazioni: tutti i device con tecnologia SXFI, infatti, di app ne hanno due: una per l'accoppiamento Bluetooth e i settaggi base, l'altra per gestire la spazializzazione e fare la scansione dell'orecchio. In più, l'app principale ha qualche bug di troppo e, ogni tanto, va in crash. Non è qualcosa che rende inutilizzabile le cuffie, solo che si percepisce, lato software, una qualità inferiore rispetto all'ottimo comparto hardware.

Prezzo VOTO: 8 Le Creative Zen Hybrid SXFI hanno un prezzo di 99,99 euro e in confezione l'acquirente trova anche un cavo di ricarica da USB-C a USB-A, un cavo di ingresso AUX da 3,5 mm e una custodia morbida per il trasporto delle cuffie. A nostro avviso si tratta di un prezzo molto buono, perché come al solito Creative offre ai suoi utenti un prodotto di qualità assolutamente soddisfacente e in linea con il mercato, al quale aggiunge delle funzioni premium (in questo caso la tecnologia SXFI) che i prodotti concorrenti di prezzo simile non hanno. Questa politica vale anche per le Zen Hybrid SXFI, che non appena saranno disponibili ad un prezzo scontato diventeranno certamente un best buy. Già oggi, a prezzo pieno, valgono comunque l'acquisto se si è in cerca di un paio di cuffie di buona qualità per un uso generico e, in particolar modo, per il gaming e la visione dei film, due ambiti in cui l'audio spaziale può fare la differenza.