Creative Zen Air Plus e Zen Air Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Creative

Creative ha presentato ufficialmente i nuovissimi auricolari true wireless Creative Zen Air Pro (in foto) e Creative Zen Air Plus, due prodotti di fascia media caratterizzati per un prezzo di vendita molto aggressivo.

Si tratta di dispositivi molto simili, con qualche piccola differenza nel design e con il modello Pro che ha alcune caratteristiche in più, come una riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale e la modalità a bassissima latenza.

Creative Zen Air Pro: scheda tecnica e prezzo

I Creative Zen Air Pro sono auricolari in-ear, con driver dinamici da 10 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Sulle cuffie c’è la modalità Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) che, sfruttando i sei microfoni in dotazione, consente di eliminare i rumori circostanti, isolando quasi completamente l’utente da ciò che lo circonda. Stesso discorso per la modalità Ambientale che, però, permette di percepire i rumori ambientali senza il bisogno di togliere gli auricolari.

Per le chiamate, invece, si utilizzano sempre i microfoni in dotazione per amplificare la voce umana e la tecnologia di cancellazione del rumore Deep Neural Network (DNN) che, sfruttando i potenti algoritmi di intelligenza artificiale, è in grado di rimuovere i rumori di fondo, migliorando la qualità audio in chiamata quando c’è molto rumore di fondo.

Presente, inoltre, anche una Modalità a bassissima latenza (Ultra Low Latency) che si attiva utilizzando dispositivi compatibili con questa tecnologia e rende la risposta audio più reattiva, cosa importante soprattutto per il gaming.

Per gestire le funzionalità del device si può utilizzare l’App Creative (disponibile su Android e iOS) a cui connettersi tramite il Bluetooth 5.3 LE Audio. Le cuffie sono inoltre compatibili anche con Siri e Google Assistant.

Per quanto riguarda l’autonomia, per i soli auricolari Creative promette circa 9 ore di riproduzione (con ANC disattivato) che scendono a 6 ore disattivando la Cancellazione attiva del rumore. Con la custodia di ricarica si arriva a ben 33 ore di riproduzione musicale. Presente infine la certificazione IPX5 che attesta la resistenza delle cuffie agli schizzi d’acqua e di sudore.

Le cuffie Creative Zen Air Pro sono già disponibili sul sito ufficiale di Creative al prezzo consigliato di 69,99 euro, tuttavia per i prossimi giorni è attiva una promozione che garantisce uno sconto di 10 euro, portando il dispositivo a 59,99 euro.

Creative Zen Air Plus: scheda tecnica e prezzo

Le Creative Zen Air Plus differiscono dalla versione Pro per il design ma condividono con essa buona parte della scheda tecnica, inclusi i driver da 10 mm con magnete al neodimio e la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

Speculari all’altro prodotto anche le modalità Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) e la modalità Ambientale ma, stavolta, cambia la cancellazione del rumore in chiamata che sfrutta la tecnologia ENC in grado di generare un suono equivalente ma opposto al rumore ambientale, riducendolo.

Anche qui per regolare le varie funzionalità si può utilizzare l’App Creative (disponibile su Android e iOS) a cui connettersi tramite il Bluetooth 5.3 LE Audio. Anche stavolta troviamo la piena compatibilità con Siri e Google Assistant.

Scende l’autonomia con gli auricolari che arrivano circa 8 ore di riproduzione (con ANC disattivato) e a 32 ore di riproduzione musicale con l’apposita custodia di ricarica. Presente anche in questo caso la stessa certificazione di resistenza agli schizzi d’acqua e sudore IPX4.

Anche le Creative Zen Air Plus sono già disponibili sul sito ufficiale di Creative al prezzo consigliato di 59,99 euro con lo stesso identico sconto di 10 euro, che fa scendere il prezzo a 49,99 euro.