Redmi Buds 4 Pro, con l'offerta Amazon sono un vero affare

Fonte foto: Redmi

Il segmento degli auricolari Bluetooth è denso di prodotti più o meno validi, adatti a tutte le tasche e con moltissime funzionalità pronte a soddisfare anche i bisogni degli utenti più esigenti.

Ma per chi guarda soprattutto al rapporto qualità/prezzo la scelta più ovvia è orientarsi verso un device a marchio Redmi¸ un’azienda che da sempre ha saputo portare sul mercato prodotti dalla scheda tecnica interessante da acquistare senza spendere una fortuna.

Tra i prodotti più interessanti troviamo sicuramente le Redmi Buds 4 Pro che grazie alle offerte su Amazon possono essere acquistate a meno di 50 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero impossibile.

Redmi Buds 4 Pro – Auricolare in-ear – Cancellazione attiva del rumore e audio immersivo

Redmi Buds 4 Pro: scheda tecnica

I Redmi Buds 4 Pro sono auricolari in-ear con doppio driver dinamico con diaframma in lega di alluminio da 10 mm e diaframma in titanio da 6 mm. La risposta in frequenza va dai 30 Hz fino a 30 kHz.

Questo dispositivo è certificato Hi-Res Audio Wireless e pienamente compatibile con codec audio LDAC con velocità di trasmissione fino a 990 kbps e risoluzione audio da 96 kHz/24 bit. Presente anche l’audio immersivo, una tecnologia in grado di simulare un ambiente sonoro tridimensionale per un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente (con i device compatibili).

Non manca la modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, sfruttando i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi AI sviluppati da Redmi, garantisce all’utente un isolamento dai rumori ambientali fino a 43 dB. Con la modalità adattiva, inoltre, gli auricolari percepiscono il livello di rumore ambientale e autoregolano l’ANC scegliendo in automatico uno dei tre livelli disponibili.

La modalità Trasparenza, invece, consente di percepire anche l’ambiente circostante, voci incluse, senza isolarsi totalmente. Trova posto su questo device anche un sistema per la riduzione del rumore del vento che grazie a un paravento in metallo integrato su ogni auricolare e agli algoritmi proprietari, permette di ridurre in automatico i disturbi dovuti al vento.

La modalità di Cancellazione del rumore in chiamata sfrutta il triplo microfono in dotazione consente di catturare la voce del parlante e isolarla dal rumore ambientale, per conversazioni nitide anche in ambienti rumorosi.

Per connettersi ai vari dispositivi compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint, utile per passare da un device all’altro rapidamente. Su smartphone, scaricando l’app Xiaomi Earbuds è possibile gestire e personalizzare le modalità appena descritte e accedere anche all’equalizzatore.

Non mancano nemmeno un’area sensibile al tocco, per utilizzare le cuffie senza prendere lo smartphone e un sensore per il rilevamento intrauricolare che riconosce quando l’utente toglie le cuffiette dall’orecchio, interrompendo in automatico la riproduzione.

Sul fronte dell’autonomia, Redmi ha dichiarato circa 9 ore di ascolto che salgono a 36 utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con 5 minuti di ricarica si ottengono fino a 2 ore di riproduzione aggiuntiva.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza dei soli auricolari alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Redmi Buds 4 Pro: l’offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Pro hanno un prezzo di listino di 99,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questi auricolari a 47,78 euro (-52%, -52,21 euro) un prezzo davvero irripetibile che rende molto più accessibile l’acquisto di questi auricolari.

