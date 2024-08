Recensione Creative Zen Air SXFI: a questo prezzo non troverete di meglio

ANC adattivo, ricarica wireless e audio spaziale personalizzabile per meno di cento euro, nel 2024, sono qualcosa che si fa decisamente notare. Peccato solo per le due app, un obbligo che si fa altrettanto notare dall'utente.

Le Creative Zen Air SXFI si distinguono dall'enorme massa di cuffiette wireless per la ricchezza di funzioni, per la qualità dell'audio e per un prezzo a dir poco aggressivo.

Tramite l'app aggiuntiva Creative SFXI (e possibilmente con l'aiuto di un amico) l'utente può fotografare la propria testa e il proprio orecchio, per poi dare in pasto questi dati all'app che li trasformerà in un profilo spaziale assolutamente personalizzato.

Qualità audio VOTO: 8

La qualità audio offerta dalle cuffiette Creative Zen Air SXFI è davvero buona, considerando che si parla di un prodotto che non arriva a 100 euro di prezzo. Sia nell'ascolto della musica, che in quello dei film, questi auricolari si rivelano assolutamente efficaci, più che sufficienti per un ascolto appagante.

Come un po' tutti i prodotti audio di Creative, anche queste Creative Zen Air SXFI spingono un po' di più sui bassi ma il risultato finale è comunque ben bilanciato e piacevole.

Buone anche le chiamate, sia per l'audio in entrata che per quello in uscita, al quale viene applicata la riduzione del rumore affinché la nostra voce venga sentita più chiaramente dall'altra parte.

Efficace anche l'ANC, che è adattivo e ha anche la modalità trasparenza (che Creative chiama "modalità ambiente") che ci permette di ascoltare ciò che succede intorno a noi senza dover togliere le cuffiette.

Un discorso a parte va fatto per la tecnologia SXFI che, per molti utenti, sarà proprio il motivo principale dell'acquisto di questi auricolari. Come tutte le tecnologie di spazializzazione dell'audio, anche quella di Creative ha senso principalmente per l'uso con i film e i videogiochi, mentre ne ha molto meno per l'ascolto della musica.

Usate nel contesto giusto e con l'audio spaziale attivato, le Creative Zen Air SXFI offrono un'esperienza sonora molto interessante, per certi versi sorprendente ricordandosi, ancora una volta, che si tratta di un prodotto che costa pochissimo.