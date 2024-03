Criminal Record 2: la seconda stagione si farà?

Fonte foto: Apple Tv+

La prima stagione di Criminal Record, serie tv thriller-poliziesca creata dal candidato al BAFTA Award Paul Rutman, ha debuttato in streaming su Apple TV+ a gennaio 2024. I protagonisti della trama sono due detective brillanti – uno più navigato e ben determinato a proteggere la propria reputazione, una più giovane e all’inizio della carriera – interpretati rispettivamente dal premio Oscar Peter Capaldi e da Cush Jumbo, londinese classe 1985. Proprio quest’ultima ha rilasciato recentemente un’indiscrezione sul futuro della serie tv che lascia ben sperare i fan dello show.

Criminal Record stagione 2: cosa sappiamo

In seguito all’uscita della prima stagione di Criminal Record, i produttori della serie Elaine Collins e Paul Rutman hanno parlato della possibilità di una seconda stagione usando termini abbastanza vaghi. Collins ha detto che non c’era ancora stato modo di parlarne, mentre Rutman ha aggiunto «Vedremo più avanti».

Informazioni diverse sono arrivate in seguito da Cush Jumbo. Nel corso del programma Watch What Happens Live, il conduttore Andy Cohen le ha chiesto se sapesse qualcosa della seconda stagione di Criminal Record. «Sì, ci sarà», ha risposto l’attrice e produttrice esecutiva della serie.

La stessa domanda in precedenza era stata rivolta, in un’altra intervista, anche a Peter Capaldi. «Chi lo sa?», aveva risposto l’attore a The Hollywood Reporter. «Siamo semplicemente entusiasti di averla fatta [la serie tv, ndr] e ora è fuori, è stato un vero viaggio portarla sullo schermo. Lavorare con Apple è stato fantastico, ma è un mondo completamente nuovo».

Al momento Apple TV+ non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di Criminal Record 2. Deadline, testata solitamente molto affidabile, ha riportato la dichiarazione di Cush Jumbo aggiungendo che alla redazione non risulta che Apple TV+ abbia già rinnovato la serie tv. Non è detto però che non possa accadere a stretto giro, ovviamente.

Sperare è lecito, insomma, e non c’è in effetti ragione di credere che Jumbo si sia lanciata in una dichiarazione completamente falsa; ma per esultare forse è meglio attendere la conferma definitiva del rinnovo da parte della piattaforma.

Come finisce Criminal Record (spoiler)

Nella prima stagione di Criminal Record, ambientata in una Londra sempre più divisa e polarizzata, una telefonata anonima costringe i due detective protagonisti a riaprire un caso per correggere un errore giudiziario. Raccontando le indagini, la serie tocca anche temi di attualità come il fallimento delle istituzioni e la discriminazione razziale. Le otto puntate sono disponibili su Apple Tv+.

Nel finale di stagione (che è uscito in streaming sulla piattaforma il 21 febbraio) si scopre che, nonostante le dichiarazioni del figlio Patrick al detective Hegarty, Errol Mathis non ha ucciso la fidanzata e viene dunque liberato. Il vero colpevole è invece Stefan Ash, che Tony ed Hegarty avevano usato come informatore. La detective Lenker, ritenendo che il collega fosse mosso da pregiudizi, chiede a Hagerty perché non avesse controllato tutte le prove prima di andare a far visita a Errol. Il detective, da parte sua, non risponde alle accuse.

Nel cast, oltre ai due protagonisti già citati, ci sono Zoe Wanamaker, Charlie Creed-Miles, Cathy Tyson, Stephen Campbell Moore e Shaun Dooley.