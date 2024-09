C'è il mistero di un'isola maledetta in Widow's Bay

Widow’s Bay è il titolo della nuova serie comedy-horror annunciata da Apple TV+. Ma non è questa la sola novità in arrivo sulla piattaforma di streaming

C’è un’isola misteriosamente maledetta in New England al centro del racconto di Widow’s Bay, nuova serie tv in dieci episodi recentemente annunciata da Apple TV+. La serie tv è creata da Katie Dippold (nota per The Heat, Parks and Recreation e Ghostbusters”), mentre il regista giapponese già vincitore dell’Emmy Award Hiro Murai, conosciuto per Mr. & Mrs. Smith, The Bear e Atlanta, dirigerà l’episodio pilota.

Widow’s Bay: anticipazioni su trama e cast

Per ora non ci sono molte informazioni su Widow’s Bay, che sarà di genere horror-comedy. Riguardo la trama, è stato solo detto che la storia riguarderà, come anticipato, un’isola del New England misteriosamente maledetta, ma anche i suoi abitanti superstiziosi guidati da un sindaco che si rifiuta di credere ai loro avvertimenti.

Dippold sarà showrunner e produttrice esecutiva. Oltre che regista, Murai sarà anche produttore insieme a Claudia Shin e Carver Karaszewski. Non ci sono informazioni, invece, in merito al cast. È decisamente presto anche per immaginare una data di uscita su Apple TV+: la serie tv è appena stata annunciata e la produzione deve dunque ancora iniziare.

Le altre novità annunciate da Apple TV+

Intanto, ci sono diverse altre novità annunciate nelle ultime settimane da Apple TV+: si tratta per lo più di rinnovi di serie tv. Ad esempio, è stato recentemente confermato che la serie comedy di successo Acapulco tornerà con una quarta stagione. I nuovi episodi sono attesi nel 2025, sempre con Eugenio Derbez come star e produttore esecutivo. L’attore ha espresso grande entusiasmo per questa notizia, sottolineando quanto sia importante dare spazio a storie che raccontano la comunità latina.

Tornerà con una nuova stagione (questa volta è la seconda) anche Criminal Record, il thriller interpretato e prodotto esecutivamente da Peter Capaldi e Cush Jumbo. Non è stata comunicata una ipotetica data di uscita dei nuovi episodi. Già a marzo 2024 l’attrice protagonista Jumbo aveva lasciato intendere, in alcune interviste, che la produzione della stagione 2 fosse sostanzialmente certa. All’epoca mancava ancora la conferma ufficiale da parte di Apple Tv+, che è poi arrivata ad agosto.

Ha fatto notizia nelle ultime settimane anche il rinnovo di Bad Sister, comedy drama creato e interpretato da Sharon Horgan: la seconda stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming il 13 novembre 2024. Oltre a Horgan, nel cast tornano anche Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene and Eve Hewson, plus new additions Fiona Shaw, Owen McDonnell, Thaddea Graham, Barry Ward e Peter Claffey.