Prezzo crollato per la macchina caffè espresso DeLonghi: va comprata subito

Fonte foto: 123rf

Non avrà funzioni smart, né un pannello di controllo touchscreen dal quale gestire varie bevande. Se, però, siete alla ricerca di una macchina caffè espresso senza fronzoli ma caratterizzata da un sistema di estrazione di livello professionale, allora la De’Longhi EC.201 è la macchina che fa al vostro caso.

Minimal e compatta, ha tutto ciò di cui hai bisogno per bere un buon caffè espresso ogni volta che vuoi. Non solo il già citato sistema di estrazione, ma anche il portafiltro per caffè macinato e il montalatte manuale, grazie al quale preparare bevande a base di latte cremose e profumante come quelle del tuo bar di fiducia.

Grazie alla promozione di oggi su Amazon, poi, la macchina espresso dello storico marchio italiano è più conveniente che mai. Non solo potrai acquistarla a un prezzo stracciato (il più basso di sempre su Amazon) ma potrai anche scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Insomma, la convenienza è doppia.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

DeLonghi EC201 macchina caffè espresso

Macchina espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Un’offerta da cogliere al volo, quella disponibile oggi sulla De’Longhi EC.201. La macchina espresso del produttore italiano è scontata del 44% al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon. Comprandola adesso la paghi 76,99 euro anziché 136,90 euro. Un risparmio considerevole: ti costa 60 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento può scegliere di pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo (interessi zero e nessuna spesa di pratica). In questo modo la De’Longhi EC.201 costa 15,40 euro al mese per 5 mesi. Praticamente meno di un caffè al giorno.

DeLonghi EC201 macchina caffè espresso

De’Longhi EC201 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto, la De’Longhi EC.201 non avrà l’appeal delle macchine espresso automatiche di alta gamma, ma fa alla perfezione il suo dovere. Facile da utilizzare, permette di bere un caffè profumato e intenso come quello del tuo bar di fiducia direttamente a casa, ogni volta che vorrai.

Il sistema di infusione ad alta pressione è pensato e realizzato per estrarre i profumi e gli aromi del caffè e realizzare così un espresso a regola d’arte, aromatico e cremoso. Il portafiltro, invece, può essere utilizzato sia con caffè in polvere sia con cialde ESE. Potrai così scegliere la tua miscela di caffè preferita, macinarla all’istante e utilizzarla per un caffè esattamente come piace a te.

Il montalatte manuale, invece, è perfetto per realizzare una crema di latte densa e schiumosa. Potrai così realizzare cappuccini, caffè macchiati e caffèlatte direttamente in casa. L’acqua bollente del pannarello, poi, può essere utilizzata anche per preparare tisane, tè e infusi caldi in pochissimi secondi e ogni volta che vorrai.

DeLonghi EC201 macchina caffè espresso