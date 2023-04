De'Longhi, la macchina caffè espresso a prezzo mai visto: imperdibile

Un rito "pagano" piuttosto che un semplice pasto. Per gli italiani, la colazione è quasi sacra: ci si deve sedere comodi al tavolo e gustare un caffè caldo, un cappuccino o un’altra bevanda che aiuti a iniziare la giornata nel migliore dei modi (accompagnata da biscotti o dolci, ancor meglio se preparati in casa).

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Fondamentale, dunque, avere una macchina per caffè espresso che aiuti a preparare in fretta un espresso degno del miglior bar o un cappuccino cremoso e denso come quelli serviti al bancone di una bakery. Una macchina come la De’Longhi Perfetto Magnifica S, oggi tra le migliori offerte su Amazon, grazie alla quale potrete fare caffè e montare schiuma di latte soffice e cremosa direttamente in casa. Il tutto a un prezzo mai visto prima d’ora: la promozione odierna è a dir poco imperdibile.

De’Longhi Perfetto Magnifica S, macchina automatica per caffè e cappuccino

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

De’Longhi Perfetto Magnifica S fa della versatilità e della "personalizzazione" i suoi due assi nella manica. La macchina per caffè espresso, infatti, può essere utilizzata sia con caffè macinato o in grani: basterà inserire nello scomparto la propria miscela preferita (la stessa che si usava per la moka, magari) senza acquistare capsule o cialde di produttori terzi.

Dal pannello di controllo frontale, caratterizzato dal sistema "One Touch", si potrà scegliere l’intensità preferita e la lunghezza del caffè. Insomma, potrete fare il caffè esattamente come piace a voi, senza dovervi affidare al gusto di altri. In qualche decina di secondi potrete gustare un caffè preparato a regola d’arte, degno del miglior bar.

Il pannarello classico e il Sistema latte manuale, poi, permettono di montare la crema di latte come al bar, realizzando una soffice e cremosa nuvola di latte con il quale preparare cappuccini e altre bevande a base di latte e caffè deliziose. Insomma, sarà come avere un barista in casa sempre pronto a esaudire ogni nostro desiderio.

De’Longhi, la macchina per caffè espresso professionale costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Capire come mai la De’Longhi Perfetto Magnifica S sia tra le migliori offerte di oggi non è affatto difficile: basta guardare il risparmio garantito da Amazon. La macchina espresso professionale è infatti scontata del 40% e costa 299,00 euro. Non è mai stata così conveniente: acquistandola oggi risparmierai ben 200 euro sul prezzo consigliato dallo storico produttore italiano.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, la De’Longhi Perfetto Magnifica S costa 59,80 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di due caffè al giorno presi al bar.

De’Longhi Perfetto Magnifica S, macchina automatica per caffè e cappuccino