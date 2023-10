DeLonghi, la macchina espresso al minimo storico: mai così conveniente

Fonte foto: Amazon

La colazione esattamente come vuoi tu. Grazie a Magnifica S EAM22.110 di De’Longhi potrai preparare caffè, cappuccini, latte macchiato, tè, tisane e infusi di ogni genere con lo stesso gusto e sapore di quelli del tuo bar preferito.

Una macchina completa e funzionale, dunque, capace di esaudire ogni tuo desiderio quando devi preparare la colazione (ma non solo). La De’Longhi Magnifica S ti permette di personalizzare lunghezza e intensità del caffè, ma non solo. Il Sistema Latte è l’ideale per preparare una crema di latte densa e soffice come quella del bar. Oppure, ovviamente, per preparare tè e infusi di ogni genere. E grazie al doppio sconto con coupon di oggi, il prezzo scende al punto più basso di sempre: non è mai stata così conveniente.

DeLonghi Magnifica S ECAM22.110.B

De’Longhi Magnifica S ECAM22.110 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto della versatilità della macchina per caffè espresso dello storico produttore italiano sta nel macinacaffè incorporato, grazie al quale potrai preparare la tua miscela preferita direttamente in macchina. La De’Longhi Magnifica S ti permette di scegliere tra 13 diversi livelli di macinatura, caffè più lungo o corto e differenti livelli di intensità. Scegliendo tra tutte queste combinazioni, potrai creare un caffè a tua "immagine e somiglianza", da bere ogni volta che vorrai.

Il Sistema Latte manuale, come già accennato inizialmente, ti permette invece di preparare una crema di latte che non avrà nulla da invidiare a quella del tuo barista di fiducia. Potrai preparare così ogni tipo di bevanda per la colazione – dal cappuccino al semplice latte schiumato, passando per latte macchiato o infusi – in poche decine di secondi.

Il tutto, in maniera facile e intuitiva. Il pannello di controllo posto nella parte frontale della macchina caffè espresso, infatti, fa sì che tutti i comandi necessari a sfruttarne a pieno le funzionalità siano facilmente raggiungibili. La grande manopola centrale, ad esempio, ti consente di selezionare l’intensità del caffè in base alle tue preferenze, mentre per preparare la tua bevanda preferita ti sarà sufficiente premere uno dei pulsanti che le sono attorno.

De’Longhi, la macchina per caffè espresso mai così conveniente: doppio sconto imperdibile

Comprare la De’Longhi Magnifica S ECAM22.110 non è mai stato conveniente come oggi. Abbiamo già detto inizialmente, infatti, che può essere tua con un doppio sconto imperdibile, che fa scendere il prezzo al livello più basso di sempre su Amazon.

Allo sconto fisso del 43% sul prezzo consigliato si aggiunge un coupon del valore di 30 euro (da attivare prima di aggiungere la macchina caffè espresso al carrello), per un ribasso totale di 250 euro. Comprandola oggi, la De’Longhi Magnifica S costa 269,00 euro contro i 520,00 euro del prezzo iniziarle: uno sconto da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

