De'Longhi, sconto esagerato sulla macchina caffè espresso automatica: va comprata ora

Controllo totale sul tuo caffè o su qualunque altra bevanda vorrai preparare per la tua colazione o la tua pausa di metà mattina o del pomeriggio. Grazie alla De’Longhi Magnifica S non dovrai più demandare a qualcun altro le scelte in tema di miscela di caffè, intensità dell’estrazione o lunghezza della bevanda.

Grazie all’intuitivo pannello di controllo posizionato nella parte centrale della macchina caffè espresso dello storico marchio italiano sarai infatti in grado di gestire e regolare ogni singolo aspetto del processo di estrazione: dalla miscela di caffè alla lunghezza, passando per la granulosità della polvere di caffè. Potrai così bere un caffè esattamente come piace a te, senza dover necessariamente uscire e andare al bar.

Con l’offerta di oggi su Amazon, poi, è più conveniente che mai. La De’Longhi Magnifica S è disponibile al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon e puoi scegliere di pagare a rate a tasso zero. Un’affare da cogliere al volo.

De’Longhi Magnifica S a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Se cercavi un buon motivo per acquistare una nuova macchina caffè espresso, oggi Amazon te ne offre addirittura due. Come detto, non solo puoi acquistarla a un prezzo senza precedenti, risparmiando più di 200 euro sul prezzo di listino, ma puoi addirittura scegliere di pagare a rate senza interessi e senza sostenere alcuna spesa per la pratica istruttoria.

La De’Longhi Magnifica S è disponibile con uno sconto del 46% e costa 279,99 euro. Rispetto al listino, oggi la paghi pochissimo: risparmi ben 240 euro e fai un vero affare.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento puoi optare per il pagamento a rate a tasso zero. Scegliendo questa modalità, la De’Longhi Magnifica S costa 56 euro al mese per cinque mesi. Praticamente, poco più di un caffè al giorno.

De’Longhi Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Scegli tu. Dalla miscela di caffè da utilizzare alla granularità della polvere, sino all’intensità e alla lunghezza della bevanda. La De’Longhi Magnifica S ti lascia libero di sperimentare e trovare così la miglior combinazione per bere il caffè esattamente come piace a te.

Dal pannello centrale puoi scegliere tra 13 livelli di macinatura quale sia il più adatto per ottenere un caffè profumato e cremoso come quello del tuo bar preferito. Dallo stesso pannello puoi regolare facilmente la lunghezza del processo di estrazione, così da bere un espresso ristretto, un normale o un espresso doppio a seconda della necessità o del momento della giornata.

Il montalatte manuale non solo ti permette di avere una crema di latte soffice e schiumosa come quella del bar, ma è utilizzabile anche per avere acqua bollente in una manciata di secondi. Potrai così preparare tè, tisane e infusi in ogni momento della giornata.

