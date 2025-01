DeLonghi, offerta imperdibile sulla macchina caffè espresso: va comprata ora

Fonte foto: Amazon

Un caffè esattamente come piace a te: lungo come lo preferisci; intenso, saporito e profumato proprio come quello del tuo bar di fiducia. Il tutto in casa, ogni volta che vuoi e in appena una manciata di secondi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Con la De’Longhi Perfetto Magnifica S potrai bere un caffè fatto a regola d’arte ogni volta che vorrai, comodamente seduto sulla poltrona di casa. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano spicca infatti per versatilità e livello di personalizzazione: potrai scegliere tu come dovrà essere il tuo caffè, personalizzando ogni singolo passaggio del processo di estrazione. E con il montalatte manuale potrai anche preparare una crema di latte densa e schiumata come quella del tuo bar preferito.

Grazie alla promozione di oggi su Amazon, poi, la macchina espresso dello storico marchio italiano è doppiamente conveniente. Potrai acquistarla a un prezzo senza precedenti grazie allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico. Inoltre, potrai scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (tasso 0 e nessuna spesa di istruttoria), per un’offerta davevro imperdibile.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi, la macchina caffè espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come detto poco sopra, la De’Longhi Perfetto Magnifica S non è mai stata così conveniente come oggi. La macchina espresso del marchio italiano è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 40% sul listino. Comprandola adesso, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti costa 299,99 euro anziché 499,99 euro. Il risparmio è decisamente interessante: la paghi ben 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in cinque rate, senza interessi né spese di istruttoria. Optando per questa modalità, la macchina caffè espresso di De’Longhi costa 60 euro al mese per 5 mesi. Praticamente, poco più di un caffè al giorno.

DeLonghi Perfetto Magnifica S

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La macchina caffè espresso perfetta per gli amanti del buon caffè, ma senza che si debbano apprendere particolari tecniche di preparazione. La De’Longhi Perfetto Magnifica S è sì estremamente personalizzabile, ma allo stesso tempo molto facile da utilizzare, anche per chi è alle "prime armi".

Dal pannello centrale, infatti, si potranno settare facilmente le varie impostazioni e ottenere così una bevanda a "propria immagine e somiglianza". Dal centro di controllo, infatti, si potrà scegliere la lunghezza dell’estrazione, il livello di intensità e quello di macinazione del caffè. La De’Longhi Perfetto Magnifica S è infatti dotata di macinacaffè ceramico: potrai utilizzare la miscela di caffè che preferisci e macinarla al momento, per un profumo e un gusto che non temono paragoni.

Il pannarello manuale, invece, è perfetto per montare il latte e preparare cappuccini, caffè latte, latte caldo o qualunque altra bevanda calda da consumare durante la giornata. L’acqua calda del pannarello, infatti, è perfetta per preparare tè, tisane e infusi da bare in qualunque momento del giorno.

DeLonghi Perfetto Magnifica S