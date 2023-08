DeLonghi, doppio sconto per la macchina espresso: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Una macchinetta per caffè espresso completa e versatile, grazie alla quale potrete facilmente preparare qualunque tipologia di bevanda per colazioni e spuntini a metà giornata. Grazie alla De’Longhi Perfetto Magnifica S non avrete grosse difficoltà a preparare la colazione per la vostra famiglia in una manciata di minuti.

Una macchina tutto-fare, insomma, facile da utilizzare e caratterizzata da un design classico e lineare, che ben si adatta con cucine di qualunque stile. Non solo: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo a dir poco imperdibile grazie a un doppio sconto eccezionale. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Una promozione da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero.

De’Longhi Perfetto Magnifica S scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Prepara il caffè come vuoi tu. La De’Longhi Perfetto Magnifica S ti dà la possibilità di personalizzare al massimo l’estrazione del caffè. Si parte dalla scelta della miscela: la Perfetto Magnifica S funziona sia con caffè in grani (con la possibilità di optare tra 13 livelli di macinatura) sia caffè già macinato.

Potrai quindi scegliere la tua miscela preferita, senza doverti affidare a caps di questo o quel produttore. A questo punto non ti resta che scegliere tra un’aroma forte o leggero e tra un caffè lungo o corto: potrai creare la tua combinazione in una manciata di secondi e bere un caffè caldo e cremoso come mai prima d’ora.

Il Cappuccino System manuale, poi, è perfetto per creare una crema di latte soffice e compatta come quella del bar direttamente in casa. Il pannarello manuale ti consente infatti di montare il latte dentro un qualunque recipiente, ottendo una bevanda identica a quella del bar.

Il pannello di controllo frontale facilita poi la gestione della macchinetta: potrai facilmente scegliere la bevanda che preferisci con il semplice tocco di un tasto e girando la manopola centrale. In una manciata di secondi il caffè o il cappuccino saranno pronti per essere consumati con i tuoi familiari o i tuoi amici.

De’Longhi, la macchinetta per caffè espresso a tasso zero: sconto, rata e prezzo finale

Disponibile oggi su Amazon con un’offerta imperdibile: doppio sconto con coupon e pagamento a rate senza interessi. Ma procediamo con ordine.

La De’Longhi Perfetto Magnifica S può essere acquistata al prezzo più basso di sempre, grazie allo sconto fisso del 40% e al coupon del valore di 30 euro (quest’ultimo va attivato prima di aggiungere il prodotto al carrello cliccando sul flag). Il risparmio rispetto al prezzo consigliato è considerevole: la macchina espresso ti costerà 230 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, la De’Longhi Perfetto Magnifica S ti costerà meno di 60 euro al mese.

