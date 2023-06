Nel terzo capitolo del franchise, ora disponibile in streaming, il pugile Adonis Creed si scontra sul ring con un ex amico uscito di prigione

Il debutto al cinema, avvenuto lo scorso marzo, è stato notevole: Creed III ha segnato un incasso da record al botteghino (58,6 milioni di dollari) ed è così diventato il più alto debutto di sempre negli Stati Uniti per un film che tratta tematiche sportive. Chi si è perso la visione sul grande schermo, però, non deve preoccuparsi. Il lungometraggio diretto da Michael B. Jordan, ovvero il terzo capitolo del franchise di successo, è adesso disponibile in tutto il mondo in streaming su Prime Video.

Di cosa parla Creed III: la trama

Apprezzato da pubblico e critica (su Rotten Tomatoes è stato certificato Fresh con l’89% di valutazioni positive), il film ha per protagonista Adonis Creed (interpretato da Michael B. Jordan) che, dopo aver dominato nel mondo del pugilato e aver vissuto un periodo di ascesa nell’ambito della sua carriera, ha raggiunto grandi risultati anche nella sua vita privata.

Un giorno però Adonis si ritrova faccia a faccia sul ring con un suo ex amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian Anderson (interpretato da Jonathan Majors). Anderson è appena uscito di prigione dopo aver scontato una lunga condanna. Il confronto tra i due naturalmente è molto più di una semplice lotta: Damian è un combattente che non ha più nulla da perdere e Adonis per vincere deve mettere in gioco tutto il suo futuro.

Il cast di Creed III

In Creed III Michael B. Jordan, che interpreta il protagonista, debutta alla regia. Nel cast del film ci sono anche Tessa Thompson, Jonathan Majors, Wood Harris, Mila Davis-Kent, Florian Munteanu e Phylicia Rashad.

La sceneggiatura è firmata da Keenan Coogler & Zach Baylin, che si sono basarti su una storia di Ryan Coogler e Keenan Coogler & Baylin. Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone. Pur essendo produttore, appunto, Creed III è il primo film del franchise in cui Stallone non compare con il suo ruolo di Rocky Balboa.

La colonna sonora di Creed III

La colonna sonora ufficiale di Creed III, composta da Joseph Shirley, include alcune nuove tracce di artisti come J. Cole, Big Sean, Kehlani e J.I.D, Ari Lennox, Bas, EARTHGANG, Lute, Cozz e Omen. Tutte le canzoni del film sono disponibili su Sony Music Masterworks.

Creed III in streaming: dove vederlo

Il film Creed III è già disponibile in streaming su Prime Video (è uscito il 9 giugno 2023).

Creed 4 si farà?

Intervistato a febbraio 2023, Michael B. Jordan ha confermato che ci sarà sicuramente un quarto film di Creed. L’attore, produttore e regista ha anche anticipato che il Creed-verse (l’universo intorno al franchise di Creed) continuerà a crescere e a espandersi, lasciando intendere che potrebbero essere seguiti alcuni filoni narrativi che si concentrano su particolari personaggi della storia.