Landman, tutto sulla nuova serie tv dal creatore di Yellowstone

Fonte foto: Paramount+/X

È la ricerca di fortuna e ricchezza nel mondo delle compagnie petrolifere il cuore di Landman, la nuova serie tv firmata da Taylor Sheridan. Il regista e sceneggiatore statunitense è noto per essere il creatore di Yellowstone, oltre che di diverse altre storie ambientate nel moderno West americano. Basata sul podcast Boomtown di Christian Wallace, questa nuova serie tv debutta fra pochi mesi su Paramount+, che è uno dei Prime Video Channels.

La trama: di cosa parla Landman

La serie tv Landman è ambientata nel Texas occidentale dove le avide e irrefrenabili compagnie petrolifere operano producendo un impatto enorme sul clima, sull’economia mondiale e sulla geopolitica – oltre che sul contesto urbano locale, dal momento che le città della zona sono in rapida espansione.

Il protagonista della storia è Tommy Norris, un anonimo gestore di crisi per una compagnia petrolifera. L’uomo ha una lunga storia professionale e personale con Monty Miller, gigante dell’industria petrolifera locale. Inoltre, è amico di Cami, la moglie di Monty.

Landman, chi c’è nel cast

Il protagonista di Landman, Tommy, è interpretato dal premio Oscar Billy Bob Thornton. Al suo fianco nei ruoli principali ci sono Demi Moore e Jon Hamm, che sono rispettivamente Cami e Monty.

Il cast della serie tv include anche Ali Larter (che interpreta Angela, ex moglie di Tommy), Michelle Randolph e Jacob Lofland (i figli di Tommy e Angela, di nome Ainsley e Cooper). Kayla Wallace interpreta l’avvocata Rebecca Savage, che viene mandata in Texas per risolvere un guaio.

James Jordan (visto in Yellowstone) è Dale Bradley, ingegnere petrolifero e coinquilino di Tommy. Mark Collie (Nashville) veste i panni dello sceriffo Joeberg, mentre Paulina Chávez (nota per Fate: The Winx Saga) è Ariana, una giovane madre che deve affrontare un evento tragico che impatta tutta la sua famiglia.

Completano il cast Michael Peña (visto in Narcos: Messico e qui nei panni di Armando, un impiegato della compagnia petrolifera) e Andy Garcia (noto per Il padrino – Parte III e qui nelle vesti del potente e pragmatico Galino).

Qui sotto è possibile vedere parte del cast nelle prime foto di scena diffuse da Paramount+.

The oil industry is more dangerous than you think. Here's an inside look at our new show LANDMAN coming to Paramount+ on November 17th! #101Studios #Paramount+ #FirstLook #Landman pic.twitter.com/TsWaNqaJbt — 101 Studios (@101StudiosCo) July 9, 2024

Landman in streaming: quando esce

Landman esce il 17 novembre 2024 su Paramount+. I clienti Prime Video hanno la possibilità di aggiungere questo canale al proprio abbonamento, pagando un extra.

Secondo quanto dichiarato recentemente da Demi Moore, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, la cui produzione dovrebbe iniziare nella prima parte del 2025.