Diavoli: quando esce la seconda stagione

Sta per tornare l’attesissima seconda stagione di Diavoli, una storia di potere ambientata nel mondo della finanza. La serie, che ha la regia di Nick Hurran e Jan Maria Michelini, è prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions e realizzata con Sky Studios, Orange Studio e OCS.

Impazienti di vedere di nuovo sul piccolo schermo il financial thriller internazionale targato Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey? Non manca molto, per fortuna. La serie, che unisce sapientemente degli elementi reali ad altri che sono totalmente frutto di finzione, è tratta dal best seller I diavoli di Guido Maria Brera, edito da Rizzoli. Anche nei nuovi episodi, che saranno in tutto otto, la protagonista assoluta della storia sarà la spietata e sotterranea guerra finanziaria che, negli ultimi decenni, ha plasmato il mondo a insaputa della maggior parte dei suoi abitanti.

Il cast: chi recita in Diavoli 2

Alessandro Borghi interpreta Massimo Ruggero, mentre Patrick Dempsey è Dominic Morgan. Oltre a questi due nomi di spicco, il cast di Diavoli 2 include Malachi Kirby (già noto per The Race – Corsa mortale e Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels) e Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards).

Tra gli interpreti dei nuovi episodi ci sono anche Li Jun Li (Damages, Minority Report, Wu Assassins), Joel de la Fuente (Law & Order, The Man in the High Castle) e Clara Rosager (The Rain, Il concorso). La serie è scritta da Frank Spotnitz e James Dormer, insieme a Naomi Gibney e Caroline Henry.

La trama: di cosa parla Diavoli 2

La seconda stagione di Diavoli è ambientata nel 2016, con la Brexit alle porte e Donald Trump in corsa per la Casa Bianca. Massimo Ruggero, che ormai quattro anni fa ha sventato il piano di Dominic Morgan contro l’euro, è rimasto CEO dell’NYL e decide di avviare una nuova politica di acquisizioni facendo entrare nuovi investitori e membri della squadra dalla Cina. Le decisioni e la gestione di Ruggero non sono ben viste da tutti e anche Morgan a questo punto torna in scena per avvisarlo che i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo e per suggerirgli di allearsi invece con lui.

Cosa fare? Quale parte scegliere? Sono queste le domande che si pone Massimo e che, dato che la trama di Diavoli 2 si svolge su un arco temporale abbastanza ampio, arrivano fino al 2020 e allo scoppio della pandemia da coronavirus. A questo punto non si può più rimandare il momento delle decisioni.

Quando esce Diavoli 2

La seconda stagione di Diavoli sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 22 aprile 2022.