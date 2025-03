Nel cuore del deserto di Chihuahuan, nel Big Bend National Park in Texas, è stata recentemente scoperta una pianta che sta facendo parlare di sé l’aspetto e il significato scientifico: una nuova specie vegetale che gli scienziati hanno soprannominato il “diavolo lanoso“.

Perché la nuova pianta scoperta si chiama “diavolo lanoso”?

La pianta, che appartiene alla famiglia dei girasoli, è stata identificata per la prima volta a marzo del 2024 da Deb Manley e Cathy Hoyt, una volontaria e una supervisore del Big Bend National Park. Quando Manley ha condiviso le foto su iNaturalist, un’app di scienza partecipativa, i botanici sono rimasti entusiasti, dando inizio a una serie di scambi di email e discussioni accese.

Il vegetale, formalmente conosciuto con il nome scientifico Ovicula biradiata, non è interessante solo per la novità che rappresenta, ma anche per un motivo ancora più affascinante: non si tratta semplicemente di una nuova specie, ma di un intero nuovo genere. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica PhytoKeys, suscitando l’interesse dei ricercatori di tutto il mondo. I botanici, tra cui Isaac Lichter Marck della California Academy of Sciences, hanno condotto una serie di analisi approfondite per comprendere meglio la posizione di questa pianta nell’albero evolutivo.

La Ovicula biradiata si distingue per le sue caratteristiche fisiche inusuali, tra cui una fitta peluria che ricopre i suoi fiori, conferendole l’aspetto di un piccolo “diavolo lanoso”. Il nome dato alla pianta deriva proprio da questa sua lanugine che, insieme a una disposizione particolare dei fiori, ricorda delle piccole corna. Le sue dimensioni sono contenute: i fiori non superano i 3 cm di diametro, eppure la bellezza e l’originalità del diavolo lanoso sono riuscite a catturare l’attenzione di esperti e appassionati di botanica.

Nonostante la somiglianza con altre piante della stessa famiglia, la Ovicula biradiata non si adatta perfettamente a nessun genere già noto. Gli scienziati hanno utilizzato tecniche moderne come il sequenziamento del DNA e la microscopia elettronica a scansione per confrontarla con altre piante simili, ma si è rivelata talmente unica da dover essere inserita in un nuovo genere. Questo tipo di scoperta, seppur non infrequente, è comunque un evento straordinario per la scienza, dato che nuove specie e generi vengono identificati, ma raramente avviene tutto in un colpo solo.

Ovicula biradiata già a rischio estinzione? Colpa del cambiamento climatico

Il diavolo lanoso è estremamente raro. Finora piantine della specie sono state trovate solo in alcune piccole zone isolate del parco texano, tutte situate nel deserto di Chihuahuan. La Ovicula biradiata è una pianta annuale che fiorisce solo dopo le piogge desertiche ma, con l’aridità in aumento nella regione, il suo ciclo vitale è messo a dura prova.

Negli ultimi anni, il parco ha sperimentato gravi periodi di siccità, e ciò potrebbe influire negativamente sulla sua sopravvivenza. Inoltre, la crescente incidenza della siccità e i cambiamenti climatici globali sono una minaccia per molte altre specie simili, che potrebbero non essere mai documentate prima di scomparire.

Questa scoperta, purtroppo, ricorda anche quanto sia fragile il nostro ecosistema. Mentre è affascinante ricercare nuove forme di vita, il timore che queste possano estinguersi resta un aspetto sempre più presente nel lavoro degli scienziati.

La Ovicula biradiata potrebbe essere uno dei tanti esempi di specie che, pur essendo state appena scoperte, si trovano già a rischio estinzione a causa dei cambiamenti ambientali in corso. In questo scenario, la documentazione di nuove forme di vita diventa non solo una scoperta scientifica, ma anche un monito sul delicato equilibrio che governa la vita sulla Terra.