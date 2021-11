Digitale Terrestre: come salvare la lista dei canali sullo smartphone

Come ormai tutti gli spettatori della TV Digitale Terrestre sanno benissimo, periodicamente è necessario risintonizzare il decoder interno del televisore (o quello esterno) per “agganciare" nuove frequenze al giusto numero del telecomando e continuare a vedere i propri canali preferiti senza dover imparare ogni volta una nuova numerazione. In un periodo di switch off come questo, in cui le risintonizzazioni sono frequentissime, la numerazione automatica è stata una vera e propria salvezza per tutti.

Si chiama, tecnicamente, LCN: Logical Channel Numbering. La numerazione LCN è talmente importante (senza di essa qualunque emittente potrebbe occupare qualunque canale) che non è libera ma, al contrario, rigidamente stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico. E’ lo Stato, infatti, a concedere le frequenze ma anche le posizioni del telecomando alle quali gli spettatori possono trovare i canali che cercano. Come ben sappiamo, però, le emittenti vanno e vengono e, per questo, la numerazione LCN deve essere periodicamente aggiornata. Ci pensa, ancora una volta il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di una corrispondente delibera dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Aggiornamento lista LCN: chi decide i numeri dei canali

L’ultimo aggiornamento LCN risale all’19 novembre, e si basa su una delibera AGCOM del 21 aprile 2021. La nuova numerazione prende in considerazione gli ultimi cambiamenti avvenuti nel mercato televisivo del DVB: l’inizio del passaggio alla codifica Mpeg-4 (che non comporta, però, né un cambio di frequenza né di numerazione) e l’inizio del cosiddetto “refarming" delle frequenze della banda 700 MHz.

La nuova numerazione non è molto diversa dalla precedente. I numeri da 0 a 99 sono anche stavolta riservati alle emittenti nazionali e alla cosiddetta “emittenza locale di qualità e legata al territorio" (numeri da 10 a 19 e da 71 a 99). Queste emittenti locali non trasmettono su tutto il territorio nazionale, quindi non le troverete in questa lista perché variano da una Regione d’Italia all’altra.

I numeri da 71 a 74 e da 171 a 174 sono stati invece riservati ai consorzi e alle intese di emittenti locali che trasmettono la stessa programmazione su più aree del territorio nazionale (e hanno quindi bisogno di farlo con la stessa numerazione). Anche in questo caso, per gli stessi motivi di cui sopra, queste emittenti non sono elencate nella nuova lista LCN.

Come salvare la lista LCN sullo smartphone

Se spesso scordate il numero di un canale che vorreste vedere, avere a portata di mano questo elenco potrebbe tornarvi molto utile.

Vi consigliamo, in questo caso, di leggere questo articolo dal vostro smartphone Android e poi fare tap sul menu principale del browser (quello con i tre puntini, in alto a destra) e scegliere “Aggiungi a schermata Home“. Potrete scegliere il nome con cui salvare l’articolo (e quindi la lista).

Fatto ciò, verrà aggiunto un collegamento alla lista nel primo spazio libero disponibile sulla Home del vostro telefono. Potrete quindi tenere premuta l’icona e trascinarla dove vi risulta più comoda. Quando avrete bisogno di trovare il numero LCN di un canale TV vi basterà fare tap sul collegamento salvato.

Lo stesso risultato si può ottenere, con una procedura molto simile, anche su Apple iPhone facendo tap sul tasto Condividi (il tasto al centro, in basso) e scegliendo poi “Aggiungi alla schermata Home"

Aggiornamento lista LCN: i numeri dei canali

Fatte queste doverose premesse, di seguito riportiamo la lista LCN aggiornata all’ultimo provvedimento del Ministero: