C'è un altro modo di vedere la Rai ed è una vera svolta

L'offerta Rai in HbbTV è completa e utile anche in caso di scarsa ricezione del segnale radio del Digitale Terrestre: bastano una Smart TV compatibile e una buona connessione a Internet

Fonte foto: Claudio Caridi / Shutterstock

Anche la Rai, finalmente, ha deciso di far conoscere e valorizzare la tecnologia HbbTV: la TV di Stato, infatti, ha pubblicato sul suo sito una pagina dedicata a Rai Tv+, la sua piattaforma HbbTV che permette anche la fruizione del servizio REA (Regional Exchange Action).

Non c’è nulla di nuovo in tutto ciò, visto che sia la tecnologia sia la piattaforma Rai non sono nate oggi, se non il fatto che la Rai abbia deciso di parlarne e, quando la Rai fa qualcosa di “nuovo“, ottiene sempre che se ne parli. Ben venga, dunque, questa iniziativa che rende noti i grandi vantaggi della tecnologia HbbTV, di cui abbiamo più volte parlato su Libero Tecnologia.

Cosa vuol dire HbbTV

L’acronimo HbbTV sta per Hybrid Broadcasting Broadband TV e indica una tecnologia di trasmissione del segnale televisivo basata, contemporaneamente, sul Digitale Terrestre via radio e sullo streaming via Internet. Per usare l’HbbTV servono una Smart TV compatibile con lo standard e una buona connessione a Internet, due requisiti ormai alla portata di gran parte degli italiani.

Grazie all’HbbTV un’emittente televisiva può trasmettere dei programmi o dei contenuti aggiuntivi a quelli trasmessi via radio, e lo spettatore può guardarli premendo un pulsante sul telecomando. Alla pressione del tasto, infatti, la Smart TV recupera il flusso video trasmesso da quell’emittente e lo mostra a schermo.

Le possibilità di utilizzo di questa tecnologia sono davvero tante, come dimostra Rai Tv+, dalla visione di un catalogo di contenuti completamente diversi da quello attualmente in onda, alla visione di una versione a risoluzione maggiore dello stesso canale, passando per contenuti aggiuntivi e correlati a quello in riproduzione.

Nel caso specifico della piattaforma Rai TV+, poi, si aggiunge la possibilità di sfruttare l’HbbTV per trasmettere contenuti diversi in territori diversi: i TG regionali.

Come funziona Rai Tv+

Rai Tv+ racchiude al suo interno un po’ tutta l’offerta digitale della Rai. Se la TV è compatibile e connessa a Internet, infatti, il telespettatore che sta guardando un canale della TV di Stato può premere il tasto Freccia su per lanciare la mini app di Rai Tv+ e accedere ai contenuti aggiuntivi.

Tra questi contenuti ci sono i canali Rai in diretta, trasmessi in streaming, che possono essere visti anche nelle zone dove non arriva un buon segnale del Digitale Terrestre. Ci sono poi le versioni regionali di Rai 3, ognuna delle quali trasmette il suo notiziario, che permettono di vedere il TG di una Regione anche se si è in un’altra.

Ci sono inoltre tutti i contenuti di RaiPlay e RaiPlay Sound e le ultime edizioni dei TV nazionali della Rai, che si possono rivedere on demand, e c’è la diretta di Rai 4K che non è disponibile tramite la semplice tecnologia Digitale Terrestre.

Come usare il servizio REA della Rai

Il servizio REA permette di ricevere, via Internet, la versione del TG regionale di Rai 3 che si preferisce. Per usarlo è sufficiente andare al canale di Rai 3 (tasto 3 del telecomando) e poi lanciare l’app di Rai Tv+ con il solito tasto Freccia su.

A questo punto viene mostrata una schermata con la scritta “Cambia l’edizione locale della TGR“, con il tasto “Procedi“. Dalla schermata successiva è possibile scegliere una qualunque delle versioni di TG regionale.

Rai Tv+ al posto del Digitale Terrestre

Infine, la tecnologia HbbTV permette alla Rai di offrire un servizio in più: la trasmissione di “backup” dei suoi canali già trasmessi in Digitale Terrestre. Sia nel caso in cui l’utente non riceva bene il segnale radio, sia nel caso in cui la sua Smart TV abbia difficoltà a decodificare i canali Rai passati al DVB-T2 recentemente, il flusso in streaming può sostituire quello via radio.

La lista dei canali disponibili è molto completa:

101 Rai 4K

146 Rai Scuola HD

201 Rai Play

203 Rai Play Sound

521 Rai 4 HD

523 Rai 5 HD

524 Rai Movie HD

525 Rai Premium HD

542 Rai Gulp HD

543 Rai Yoyo HD

554 Rai Storia HD

558 Rai Sport HD

704 Rai GR Parlamento

705 Rai Isoradio

706 Rai Radio 3 Classica

707 RAi Radio Kids

708 Rai Radio Live Napoli

709 Rai Radio Techete’

710 Rai Radio Tutta Italiana

711 Rai Radio 1 Sport

712 No Name Radio Powered by Rai

Per tutti questi canali, se non è disponibile o non è sufficiente il segnale radio in Digitale Terrestre, lo spettatore può premere il solito tasto Freccia su e guardare o ascoltare i contenuti via Internet.