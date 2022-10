Digitale Terrestre: in arrivo un nuovo canale gratis

Mentre le grandi piattaforme globali di streaming lanciano abbonamenti "economici" con gli spot pubblicitari e iniziano ad offrire servizi sempre più simili alla vecchia TV lineare, sul Digitale Terrestre italiano arriva un nuovo canale completamente gratuito: è Warner TV e sarà visibile a tutti a partire dal 30 ottobre, alla numerazione 37. Come è facile intuire, Warner TV è un canale del nuovo maxi gruppo Warner Bros. Discovery.

Warner TV: come vederlo

Warner TV trasmetterà film e serie TV in chiaro e in alta definizione (HD) sul canale 37, preso in affitto per 5 anni (e con opzione d’acquisto al termine) dal Gruppo Sciscione (proprietario di diversi canali, come Odeon 24, Telecampione, Sportitalia).

Il nuovo canale sarà visibile in chiaro su tutto il territorio nazionale e non solo sul Digitale Terrestre, visto che sarà trasmesso anche via satellite sulla piattaforma tivùsat.

Non sarà necessario risintonizzare TV o decoder per vedere Warner TV, perché verrà trasmessa sul canale 37 in sostituzione dei contenuti di GM24 (che sarà visibile anche sul canale 63). Chi oggi vede GM24 senza problemi, allora vedrà Warner TV a partire dal 30 ottobre.

Cosa trasmette Warner TV

In una nota Warner Bros. Discovery afferma che "Warner TV offrirà al pubblico una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana […] spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood".

Aspettiamoci, quindi, una gran quantità di film e serie TV di qualche anno fa ma ancora godibilissime. Tra le serie sui supereroi che saranno disponibili dal primo giorno, ad esempio, ci saranno Smallville, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Supergirl, Arrow e The Flash.

I canali Warner Discovery in Italia

A livello globale i due grandi gruppi Warner Media e Discovery si sono fusi, con una operazione da ben 43 miliardi di dollari. In Italia sono ancora società separate (Discovery Italia, Warner Bros. Entertainment Italia Srl, Turner Broadcasting System Italia Srl), ma potrebbero presto unirsi. Nel frattempo, con l’introduzione di Warner TV, i canali del gruppo trasmessi sul Digitale Terrestre italiano salgono a 10: