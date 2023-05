Digitale Terrestre: la nuova lista canali di maggio

Ancora nessuna notizia su quando verrà terminato lo switch off al nuovo Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2, nonostante le pressioni fatte di recente dall’associazione delle TV e radio private Aeranti-Corallo, ma nel frattempo cambia ancora la lista dei canali, cioè la LCN: Logical Channel Numbering.

Ovvero quella numerazione standardizzata che fa in modo che, in tutta Italia e su tutte le Smart TV, Rai 1 sia sempre al tasto 1 del telecomando, Canale 5 a tasto 5 e così via. La numerazione è stabilita dall’alto, in base al decreto legislativo 177 del 31 luglio 2005 che prevede l’adozione, da parte dell’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), di un apposito piano per l’attribuzione delle numerazioni.

Quello che le singole emittenti possono fare, però, è modificare la denominazione del canale televisivo, cosa che succede spesso e che può causare confusione negli utenti che, da un giorno all’altro, hanno a che fare con nuovi nomi per gli stessi canali. Possono anche togliere qualche canale, se previsto da procedure precedentemente concordate con l’AGCOM.

Negli ultimi giorni ci sono stati alcuni cambiamenti nella lista LCN, prontamente segnalati su Digital Forum che è il forum di riferimento degli antennisti e dei tecnici TV italiani.

Digitale Terrestre: cosa è cambiato

La maggior parte delle modifiche all’interno della numerazione LCN ha a che fare con la cancellazione di canali provvisori, come i canali Rai a bassa risoluzione a partire dal numero 501, con l’aggiunta di alcuni canali copia, come Rai News 24 al numero 548, o di canali in HD, come Rai News 24 al 48.

Sono stati poi aggiunti i canali Rai in HbbTV, lo standard "ibrido" che mette insieme la trasmissione via radio a quella via Internet. In particolare, ora sono disponibili:

Rai 1 HD – LCN 501

Rai 2 HD – LCN 502

Rai 3 HD – LCN 503

Rai Movie HD – LCN 524

Rai Premium HD – LCN 525

Rai Gulp HD – LCN 542

Rai YoYo HD – LCN 543

Rai Storia HD – LCN 554

Ci sono stati anche dei piccoli cambi di nome, come Rai Radio Live Napoli al posto di Rai Radio Live (LCN 708) e Rai Movie HD al posto di Rai Movie (LCN 24).

Digitale Terrestre: la nuova lista canali LCN

Il risultato di tutti questi piccoli aggiustamenti è la lista canali aggiornata che trovate di seguito. Come al solito la lista è formata da canali nazionali, che sono sempre gli stessi su tutto il territorio italiano (al netto di eventuali problemi di ricezione per singoli canali) e da canali locali, che invece cambiano da zona a zona.

La maggior parte delle Smart TV recenti effettua da sola, in automatico, la risintonizzazione periodica dei canali e la conseguente assegnazione dei numeri LCN, quindi è molto probabile che questa lista corrisponda già a ciò che vedete sulla vostra TV. Se così non fosse, però, basterà lanciare una nuova sintonizzazione manuale.

Ecco la lista dei canali con i rispettivi LCN, aggiornata a maggio 2023: