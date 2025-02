Come vedere il Festival di Sanremo 2025 in 4K e con audio 5.1

L'edizione 2025 del Festival di Sanremo sarà trasmessa anche in 4K e con audio 5.1: ecco tutto quello che c'è da sapere in merito

È tutto pronto per la partenza del Festival di Sanremo 2025. La manifestazione è in programma dall’11 al 15 febbraio, con cinque intense serate e ben 29 cantati in gara (oltre a 4 “nuove proposte” che disputeranno una competizione separata). Venerdì 14 è in programma la serata delle cover, che assegnerà un premio indipendente dal premio finale che, invece, sarà assegnato al termine della puntata del 15 febbraio.

Anche quest’anno è possibile vedere il Festival di Sanremo in 4K. Per quanto riguarda l’audio, invece, c’è anche la possibilità di sfruttare un audio 5.1, per un’esperienza d’ascolto migliore. Le opzioni a disposizione degli utenti sono due: il digitale terrestre e la piattaforma satellitare tivùsat. Il Festival sarà trasmesso anche in streaming su Rai Play.

Festival di Sanremo in 4K e con audio 5.1

Per vedere il Festival di Sanremo con immagini in 4K (come avvenuto lo scorso anno si tratterà di 4K nativo e non upscalato) e con un audio multicanale in Dolby Digital 5.1 è necessario collegarsi a Rai 4K.

Per i televisori collegati in rete (con protocollo HbbTV 2.0.1 o versioni successive) è possibile raggiungere il canale 101 del digitale terrestre mentre per chi sfrutta la piattaforma satellitare tivùsat basterà sintonizzarsi sul canale 210.

Per accedere alla “migliore” versione del Festival di Sanremo, almeno dal punto di vista della trasmissione tecnica, bisognerà avere a disposizione un televisore 4K oltre che un impianto audio 5.1 in grado di supportare l’audio multicanale con cui sarà trasmesso il Festival.

C’è grande attesa per quella che sarà la qualità tecnica della trasmissione del Festival di Sanremo 2025, sia dal punto di vista video che per quanto riguarda l’audio. Per verificare la qualità del lavoro svolto dai tecnici della Rai basterà attendere la serata di martedì 11 febbraio con la prima puntata del Festival in programma dalle 20:30.

Anche in streaming

Il Festival di Sanremo sarà trasmesso anche in diretta streaming, tramite Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai. Sfruttando la versione via browser web o una delle app di Rai Play, quindi, sarà possibile seguire in streaming tutte le serate del Festival. In questo caso, la riproduzione dovrebbe essere limitata al 1080p anche se non ci sono informazioni precise in merito.

Anche per quest’edizione del Festival di Sanremo è prevista la possibilità di accedere a Rai Play dall’estero. Per l’occasione, infatti, sarà rimosso il blocco geografico all’accesso previsto, di solito, per chi si collega alla piattaforma di streaming della Rai da fuori Italia. Tale sospensione è attiva dalle 20 alle 3 del mattino successivo, per tutte e cinque le serate.