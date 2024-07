Disney+ arriva in auto, grazie a LG

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

LG Electronics ha confermato ufficialmente l’arrivo di Disney+ su LG Automotive Content Platform (LG ACP) powered by webOS, la piattaforma dedicata all’infotainment per automobili.

Con l’arrivo dell’applicazione LG va ad ampliare ulteriormente l’offerta di contenuti destinati ai veicoli con sistemi multimediali compatibili, permettendo l’accesso agli utenti alla vasta libreria di contenuti offerti da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Che cos’è LG ACP powered by webOS

LG Automotive Content Platform è la piattaforma per l’automotive basata su webOS (il sistema operativo a bordo dei televisori dell’azienda sudocoreana) che permette agli utenti di avere a disposizione un sistema di infotainment compatibile con alcune delle più importanti applicazioni del settore, tra cui: Netflix, YouTube, TikTok, Baby Shark World for Kids, Stingray Karaoke, Play.Works, El Dorado e Gold Tower Defence.

A questo bisogna aggiungere, naturalmente, LG Channels, la piattaforma FAST (Free Ad Supported Streaming Television) di LG, che permette di accedere a più di 160 canali in streaming offerti gratuitamente dal produttore ma con annunci pubblicitari all’interno dei vari programmi proposti.

Con l’arrivo di Disney+ il sistema di infotainment si arricchisce ulteriormente di contenuti, per garantire a tutti l’accesso alle stesse modalità di intrattenimento domestico anche dall’abitacolo della propria auto, immaginando i veicoli del futuro non più solamente come un mezzo per spostarsi ma come uno “spazio abitativo su ruote“.

Oltre a questo, fa sapere Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Component Solutions Company, l’obiettivo dell’azienda è quello di espandere ulteriormente le funzionalità di LG ACP, con l’introduzione di altre soluzioni per l’intrattenimento (e non solo) pronte a ridisegnare la vita all’interno dei veicoli, ponendo al centro dei progetti futuri una rinnovata idea di infotainment.

Chiaramente per poter utilizzare il servizio bisogna avere un abbonamento dati per le automobili e, in caso di piattaforme a pagamento (come Netflix e lo stesso Disney+), anche l’abbonamento a ognuna di esse.

Al momento, comunque, la lista di veicoli compatibili con questo sistema multimediale comprende ancora un numero molto limitato di modelli, tra cui Kia EV3 (primo veicolo elettrico ad ospitare questa tecnologia), Hyundai Genesis GV80 e Hyundai Genesis GV80 Coupé, ma l’idea del colosso della tecnologia è quella di aumentare il numero di automobili in catalogo entro i prossimi anni tramite accordi con altri brand dell’automotive.

Quando arriva l’app di Disney+

Stando alle prime informazioni condivise dal colosso sudcoreano della tecnologia, l’app ufficiale di Disney+ per LG Automotive Content Platform powered by webOS è già disponibile in esclusiva in Corea del Sud ma è previsto, ovviamente, anche il lancio a livello globale, anche se al momento non sono stati forniti maggiori dettagli al riguardo.

