Smart TV: LG punta tutto su AI e pubblicità

Nel corso dell’LG webOS Summit 2024, LG ha mostrato al mondo come si evolverà webOS, il sistema operativo destinato alle smart TV del colosso sudcoreano, che cambierà nome diventando AI webOS.

Un’operazione che, come sottolineato più volte dall’azienda stessa, mira a potenziare la sua piattaforma sfruttando, appunto, nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale tramite un modello proprietario chiamato Affectionate Intelligence.

webOS AI, intelligenza artificiale e advertising

Stando a quanto dichiarato da LG, webOS gioca un ruolo fondamentale per i piani di sviluppo futuri dell’azienda, rappresentando un terreno di gioco ricco di potenzialità e sui cui, ovviamente, bisogna investire (ben 740 milioni di dollari, secondo le informazioni ufficiali).

E proprio in questo senso l’arrivo di Affectionate Intelligence diventa cruciale per lo sviluppo dell’intero ecosistema e per far avvicinare gli utenti ai prodotti del colosso sudcoreano, aiutando le smart TV ad analizzare le abitudini di uso dei consumatori, proponendo loro nuovi contenuti e applicazioni sulla piattaforma (giunte quota 4.000 e disponibili in 180 Paesi al mondo).

Oltre a questo, per il futuro, è già previsto l’arrivo di molte altre funzionalità basate sull’AI sviluppate in collaborazione con i ricercatori di alcune prestigiose università come la Sungkyunkwan University e la New York University.

E sempre partendo dall’analisi dei dati d’utilizzo del televisore l’obietto di AI webOS è quello di orientarsi anche sull’advertising, proponendo agli spettatori inserzioni pubblicitarie su misura che passano attraverso banner e informazioni sull’interfaccia di sistema e tramite gli LG Channels, anch’essi fondamentali nei piani di sviluppo dell’azienda sudcoreana che vorrebbe portare questi canali FAST anche a bordo dei display commerciali e sui sistemi di infotainment destinati alle automobili.

In tal senso, dunque, l’innovazione per LG si muove necessariamente verso i consumatori e verso le loro preferenze, cercando di dare loro forme di intrattenimento (e non solo) basate sul gusto personale e, quindi, estremamente mirate e personalizzabili in base alle esigenze dell’utente.

LG, anche i videogiochi nel futuro dell’azienda

Sempre nel corso dell’evento LG webOS Summit 2024, l’azienda sudcoreana ha confermato anche l’inizio di una collaborazione con MediaTek e Razer cha ha portato alla realizzazione di un joystick Bluetooth con tecnologia Ultra-Low Latency, che ha un input lag di appena 1 ms.

Questa particolare tecnologia Bluetooth sarà integrata all’interno dei chip WiFi prodotti da MediaTek che a loro volta troveranno posto dentro le smart TV LG a partire dal prossimo anno.

E il mondo del cloud gaming, infatti, è l’altro dei settori su cui LG sta investendo maggiormente con l’aggiunta a webOS diversi servizi dedicati come GeForce NOW e Amazon Luna che, al momento, permettono agli utenti di accedere a un catalogo di oltre 4.000 titoli. Con l’arrivo di AI webOS, inoltre, l’azienda promette un maggiore impegno in questo senso, con altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale pronte a garantire ai gamer un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.