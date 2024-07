LG Channels: la lista dei canali FAST gratis disponibili in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

Il mondo della televisione sta cambiando e, al fianco delle più moderne tecnologie di visione, tra schermi ad altissima definizione e apparecchi sempre più simili a dei veri e propri computer, c’è tutto un ecosistema di servizi che ha lo scopo di intrattenere gli utenti e spingerli ad acquistare un televisore di un brand piuttosto che uno della concorrenza.

Per questo motivo, la maggior parte dei colossi del settore hanno sviluppato delle piattaforme di streaming proprietarie per offrire a chi compra i loro Smart TV dei contenuti in modo totalmente gratuito, svincolandoli dall’ennesimo abbonamento da pagare, garantendo una buona varietà di programmi TV. Nel caso di LG Electronics, la piattaforma in questione si chiama LG Channels.

Cos’è LG Channels

LG Channels è una delle molte piattaforme FAST (Free Ad Supported Streaming Television) sul mercato, un termine che indica dei canali in streaming offerti gratuitamente dal produttore della smart TV o dello smart monitor ma con annunci pubblicitari all’interno dei vari programmi proposti.

Si tratta di una nuova idea di televisione che garantisce agli utenti libero accesso a decine e decine di canali tematici che vanno dall’intrattenimento fino all’informazione, sono trasmessi via Internet e sono accessibili, chiaramente, solo tramite l’applicazione proprietaria.

La piattaforma FAST di LG è disponibile sui dispositivi compatibili con WebOS 4.5 e versioni successive e l’app ufficiale è già installata di default sul device; se così non fosse si può andare sullo store ufficiale di LG e scaricarla gratuitamente.

Hanno il sistema operativo WebOS tutte la Smart TV di LG da alcuni anni a questa parte, ma non solo: anche molte TV a marchio Graetz usano questo sistema, così come i dispositivi a marchio Tele System.

LG Channels: i canali in Italia

In Italia sono già disponibili su LG Channels ben 161 canali (lista aggiornata a luglio 2024), con buona parte di questi in lingua italiana. Ecco la lista completa dei canali, divisi per genere:

Drama

IP-313 Serie Crime – Rakuten TV

IP-320 Squadra Speciale Cobra 11

IP-323 MacGyver

IP-324 Renegade

IP-325 Mai dire sì

IP-330 Le sorelle McLeod (UHD)

IP-331 Autostop per il cielo

IP-333 Settimo Cielo

IP-802 Beyond Evil

News

IP-755 Euronews in diretta

IP-760 The Guardian

IP-770 CNBC

IP-771 NBC News NOW Italy

IP-772 CNN Fast

IP-773 Bloomberg Originals

IP-774 Bloomberg TV+

IP-780 Africanews

IP-790 JTBC NEWS

IP-791 YTN

Talk Show & Entertainment

IP-469 Infamous TV

IP-479 Brat TV

IP-480 This Is Happening

IP-484 WatchMojo

IP-491 People Are Awesome

IP-635 FashionTV

IP-642 Television Concientes

IP-660 House of Docs

IP-662 Le Vite Degli Altri

IP-664 wedo big stories

IP-670 wildearth

IP-678 WeatherSpy

IP-817 NEW KFOOD

IP-820 Running Man

IP-821 My Little Pet

IP-823 Refresh my Soul CBS

IP-835 K-STAR GOLF

IP-940 Yu-Gi-Oh!

IP-984 YG TV

TV & Movies

IP-104 Film Top – Rakuten TV

IP-105 Film d’azione – Rakuten TV

IP-205 Sony One | Film divertenti

IP-206 Sony One | Film d’azione

IP-210 Cinema Excelsior

IP-211 Adrenaline Movies

IP-212 Risate all’italiana

IP-213 Bizzarro Movies

IP-214 Cinema Italiano

IP-215 Western | Peplum

IP-216 Grjngo – Film Western

IP-217 Brividy Cinema

IP-218 Wedo Movies

IP-220 Alta Tensione

IP-221 Velvet

IP-222 Grandi Nomi

IP-223 Smile

IP-224 Film & Sorrisi

IP-226 CG – Cinema d’Autore

IP-228 Dark Matter TV Italy

IP-230 Fantascienza – Rakuten TV

IP-231 Commedia – Rakuten TV

IP-232 Romance – Rakuten TV

IP-250 Pluto TV Film (UHD)

IP-251 Pluto TV Film Azione (UHD)

IP-252 Pluto TV Film Commedia (UHD)

IP-253 Pluto TV Film Drama (UHD)

IP-255 Pluto TV Film Thriller (UHD)

IP-256 Pluto TV Cinema Italiano (UHD)

IP-257 Pluto TV Western

IP-270 Film Stream

IP-295 TRAILERS

IP-998 Film Asiatici – Rakuten TV

IP-999 Dramma – Rakuten TV

Kids & Family

IP-844 TAYO+

IP-845 Cocobi

IP-846 Kongsuni

IP-847 TOBOT

IP-848 Robocar POLI

IP-905 ducktv

IP-907 Teletubbies

IP-910 BABY SHARK TV

IP-911 Baby Einstein

IP-915 Family – Rakuten TV

IP-920 Super! Victorious

IP-921 Super! Star (UHD)

IP-924 Super! iCarly (UHD)

IP-925 Super! Rugrats

IP-935 Super! SpongeBob (UHD)

IP-939 Teenage Mutant Ninja Turtles

IP-941 Inazuma Eleven (UHD)

IP-942 Avatar

Sport

IP-106 FIFA+

IP-495 AVL: AfreecaTV Valorant League

IP-720 MTRSPT1

IP-723 Auto Allstars

IP-730 FUEL TV

IP-731 Unreel

IP-735 GLORY Kickboxing

IP-736 PFL MMA

IP-737 MMA TV

IP-740 SportsGrid

IP-742 Unbeaten

IP-743 TRACE SPORT STARS

IP-745 World Billiards TV

IP-746 Billiard TV

IP-747 World Poker Tour

Hobby/Leisure

IP-110 GoUSA TV

IP-560 Pimp My Ride

IP-610 Pluto TV Viaggi

IP-615 Travelxp

IP-620 Viaggi e Sapori

IP-623 Gusto TV

IP-624 Food52

IP-630 Case Pazzesche

IP-632 This Old House

IP-637 The Boat Show

IP-641 Loupe

IP-675 NatureVision

IP-679 Stingray Naturescape

Music

IP-955 Stingray Hitlist

IP-956 Stingray Greatest Hits

IP-957 Stingray Remember the 80s

IP-958 Stingray Classic Rock

IP-959 Stingray Pop Adult

IP-960 Stingray Hip Hop

IP-961 Stingray Karaoke

IP-962 Stingray Soul Storm

IP-963 Stingray Hot Country

IP-964 Qello Concerts by Stingray

IP-965 Stingray Today’s Latin Pop

IP-970 TraceLatina

IP-971 Trace Urban

IP-972 TRACE BRAZUCA

IP-975 Qwest TV

IP-977 Vivaldi TV

IP-980 @K-MUSIC

IP-981 K-DRAMA by MBC

IP-983 SBS Inkigayo

IP-987 Now 70s

IP-988 Now 80s

IP-990 Clubbing TV (UHD)

IP-992 VH1+ Rock!

IP-993 VH1+ Canzoni Italiane

Reality:

IP-460 Ridiculousness

IP-511 Storie Criminali

IP-525 Il Testimone

IP-530 Sony One | Shark Tank

IP-531 Il Banco dei Pugni

IP-532 Affare Fatto

IP-550 Catfish (UHD)

IP-551 Ex On The Beach (UHD)

IP-552 16 Anni e Incinta (UHD)

IP-561 SPEEDVISION

Comedy

IP-370 South Park

IP-410 Scherzi e risate (UHD)

IP-489 FailArmy

IP-490 The Pet Collective

Altro

Sony One | Serie Thriller

Sony One | Serie da ridere

Sony One | Popolari

LG Channels: 4 canali Chili sono gratis

All’interno di questa lunga lista, alle posizioni IP-220-223, ci sono quattro canali della piattaforma Chili:

IP-220 – Alta Tensione

IP-221 – Velvet

IP-222 – Grandi Nomi

IP-223 – Smile

Ciò è possibile in virtù di un accordo tra LG e Chili, che ha portato la prima a inglobare nella sua piattaforma FAST i canali della seconda. Ciò vuol dire che chi ha una Smart TV con piattaforma LG Channels può vedere gratuitamente, con pubblicità, i canali Chili dedicati al cinema.

Non ci sarà bisogno di installare altre app: basterà accedere alla piattaforma FAST di LG e selezionare il canale preferito.