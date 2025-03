Smart TV LG, su Amazon questo 32 pollici costa pochissimo

LG 32LQ63006LA è una smart TV semplice, perfetta per l’utilizzo quotidiano tra piattaforme di streaming e canali in chiaro. Su Amazon il prezzo è incredibile

Tra le smart TV in super offerta su Amazon, proprio in queste ore c’è la LG 32LQ63006LA, un prodotto semplice e intuitivo, immaginato per l’utente più generalista, che non ha bisogno di troppe particolarità ma cerca essenzialmente un televisore compatto, con le varie funzioni smart e dal prezzo accessibile.

Naturalmente, si tratta di un apparecchio che va a posizionarsi nella fascia bassa del mercato, rappresentando comunque la soluzione perfetta per chi deve acquistare un secondo televisore (magari per la stanza degli ospiti, per una casa vacanze o per la stanza dei bambini) e cerca un prodotto economico ma di buona fattura.

Grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo device a meno di 200 euro e con uno sconto così, trovare di meglio è davvero impossibile.

Smart TV LG 32LQ63006LA: scheda tecnica

La smart TV LG 32LQ63006LA ha un display LED da 32 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore a bordo è un α5 GEN 5 con AI che grazie agli algoritmi proprietari è in grado di intervenire sulle immagini e sul suono migliorandone la qualità. Il sistema operativo è webOS 22 e, naturalmente, consente all’utente di accedere al nutrito store di LG dove scaricare tutte le applicazioni per le principali piattaforme di streaming, tra cui: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non mancano nemmeno gli LG Channels, i canali FAST dell’azienda sudcoreana dove guardare decine di contenuti in streaming gratuiti ma con annunci pubblicitari. Per un’attività di visione più classica, ci sono anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni disponibili ci sono sono due porte HDMI, 1 porta USB, l’uscita ottica e una porta LAN. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Da non sottovalutare nemmeno la presenza di Google Assistant e Alexa, per gestire il proprio televisore tramite comandi vocali e accedere a tutti i dispositivi smart in casa.

Per gli amanti del cloud gaming c’è anche NVIDIA GeForce NOW, il servizio che consente di utilizzare il televisore (e una connessione a internet stabile) per giocare ai diversi videogiochi in catalogo senza il bisogno di hardware aggiuntivo. Il servizio, naturalmente, richiede un abbonamento mensile.

Smart TV LG: l’offerta su Amazon

La smart TV LG 32LQ63006LA ha prezzo di listino di 319 euro. Tuttavia grazie alle offerte su Amazon è possibile acquistare questo dispositivo a 185,09 euro (-42%, – 133,91 euro), un’offerta davvero pazzesca, che rende notevolmente più semplice l’acquisto di una nuova smart TV.

