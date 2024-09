Fonte foto: Shutterstock

LG ha appena annunciato un nuovo servizio di streaming video, ma è completamente diverso da Netflix, Prime Video, Disney+ e tutte le altre piattaforme più famose. Si chiama LG Movies & TV ed è realizzato in collaborazione con Rakuten TV, una piattaforma FAST poco nota in Italia ma molto seguita in USA e in altri Paesi.

LG Movies & TV è già disponibile in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito, tramite una nuova app, ma solo su alcuni Smart TV del marchio sudcoreano. Il numero di TV compatibili con il servizio, tuttavia, è destinato a crescere entro pochi mesi.

Cos’è LG Movies & TV

LG Movies & TV è un servizio di streaming VOD, cioè Video on Demand: l’utente ha un catalogo di film a disposizione e sceglie cosa vede, quando preferisce. Il catalogo contiene oltre 6 mila film, tra classici e nuove uscite, di un po’ tutti i generi cinematografici.

L’utente non ha costi di abbonamento: paga solo quel che vede e può scegliere tra il noleggio a tempo o l’acquisto del film. Questo modello di business non prevede pubblicità durante la visione del film.

LG non ha ancora specificato i prezzi per il mercato italiano, limitandosi ad annunciare l’arrivo del servizio su alcuni modelli di Smart TV.

Quali TV avranno LG Movies & TV

LG Movies & TV sarà un’app per il sistema operativo LG webOS e sarà sviluppata solo per alcuni Smart TV a marchio LG. Non è escluso che, in futuro, l’app e la piattaforma verranno portate su altri Smart TV webOS non di LG o, addirittura, anche su altri modelli con altri sistemi operativi.

Il lancio iniziale è previsto, a giorni, su alcuni modelli di Smart TV LG del 2022, con risoluzione Full HD e 4K e su alcuni modelli con tecnologia QNED. In futuro l’app arriverà anche sui modelli del 2023 e 2024 (e successivi, l’anno prossimo).

Si paga con LG webOS Pay

Contestualmente al lancio di LG Movies & TV, il gigante coreano delle TV ha effettuato anche quello del nuovo servizio di pagamento LG webOS Pay. Quest’ultimo è un metodo di pagamento dei contenuti effettuato direttamente sulla TV, tramite una piattaforma proprietaria che processa le transazioni.

Nessuna informazione sull’utente, quindi, passa al di fuori dei server di LG, a maggior garanzia della privacy di chi acquista contenuti su LG Movies & TV.

Per gli utenti di LG Movies & TV la nuova piattaforma di pagamento sarà disponibile, ma non obbligatoria. In futuro LG prevede di espandere webOS Pay, rendendo possibile all’utente pagare altri servizi con lo stesso sistema, senza mai passare da piattaforme di pagamento terze.