Dove vedere i film di Gigi Proietti in streaming

Il grande Gigi Proietti si è spento il 2 novembre 2020, il giorno del suo ottantesimo compleanno. Attore, drammaturgo e regista, la sua carriera è costellata da numerosi successi: dai meravigliosi spettacoli teatrali, ai film, fino agli show televisivi, a cui ognuno associa almeno un ricordo.

Fin da giovane si esibisce a teatro, dove esordisce nel 1963 a fianco di Giancarlo Cobelli nello spettacolo Can Can degli italiani. La grande occasione arriva nel 1970 quando si unisce al musical Alleluja brava gente di di Garinei e Giovannini. Oltre a calcare i teatri, si afferma anche cinema e nella tv, dove veste i panni di attore, regista e doppiatore. Molti lo ricorderanno come il Maresciallo Rocca, che ha accompagnato intere generazioni grazie alla fiction trasmessa sulla Rai. Inoltre, è lui a dare la voce al Genio della Lampada del film Disney Aladdin ed è sempre sua la voce di Rocky o di Donald Sutherland nel Casanova di Fellini. La sua carriera è costellata anche da un lungo elenco di film e show televisivi divertenti, riflessivi, profondi e leggeri che hanno accompagnato il pubblico fin dagli anni Sessanta. Molte di queste pellicole sono disponibili nelle diverse piattaforme di streaming.

Gigi Proietti, film in streaming: da Netflix, Infinity e Prime Video a RaiPlay

L’attore romano è stato uno dei maggiori interpreti del nostro Paese e ha esordito in giovane età, interpretando davvero tanti ruoli diversi.

Le piattaforme online, come Netflix, Infinity, NowTv o Amazon Prime Video, gli rendono omaggio proponendo davvero tanti titoli, dai film iniziali meno conosciuti, a quelli più famosi, fino alle pellicole più recenti.

La Rai, inoltre, ha voluto rendere omaggio a Gigi Proietti sulla sua piattaforma di streaming RaiPlay creando una sezione a lui dedicata, intitolata “Addio maestro” che raccoglie film, fiction, interviste, opere teatrali, sketch e anche contenuti, molti di questi esclusivi, contenuti negli archivi Rai. Alcune delle sue miglior interpretazioni sono raccolte sul canale streaming della Rai negli show Attore Amore mio e Omaggio al Maestro Gigi Proietti.

RaiPlay offre anche la possibilità di guardare tutte le cinque stagioni della famosa fiction Il Maresciallo Rocca trasmessa dal 1996 al 2005 sulla Rai, che vede come protagonista Gigi Proietti, nel ruolo dell’amato Maresciallo.

Tra gli altri contenuti del canale online della Tv nazionale segnaliamo anche Giochiamo al varieté, programma televisivo trasmesso da Rai 1 in prima serata nel 1980, che ha visto numerosi protagonisti della scena italiana alternarsi: Gigi Proietti, ma anche Franca Valeri, Enrico Montesano, Bruno Lauzi e molti altri. Insomma, RaiPlay permette di scoprire il talenti di Proietti in modo completo.

Ma per rivivere davvero il talento dell’attore romano, proponiamo la sua filmografia in streaming, a partire dagli inizi della sua luminosa carriera.

Gigi Proietti agli inizi della sua carriera: film da guardare in streaming

Febbre da cavallo è uno dei film cult anni Settanta in cui ammirare il talento di Gigi Proietti. La pellicola esce nel 1976 e racconta le vicende di tre amici appassionati delle corse di cavalli. Gigi Proietti, interpreta Bruno Fioretti, detto Mandrake ed è accompagnato da Enrico Montesano, nel ruolo di Armando Pellicci, detto Er Pomata e Francesco De Rosa, nei panni di Felice Roversi.

Febbre da cavallo è disponibile su Netflix, Prime Video (on demand), RaiPlay e Tim Vision.

Inoltre, su Infinity e Tim vision (on deman) è possibile guardare anche il sequel Febbre da cavallo – La mandrakata (2002) per il quale vinse il Nastro d’Argento come migliore attore protagonista nel 2003.

Tra gli altri film che l’attore interpreta tra gli anni Sessanta e Settanta, ovvero agli inizi della sua lunga e luminosa carriera, troviamo in streaming in ordine di uscita:

Se permettete parliamo di donne (1964) regia di Ettore Scola, disponibile su Infinity

(1964) regia di Ettore Scola, disponibile su Infinity Le piacevoli notti (1966) regia di Crispino e Lucignani, disponibile su Infinity (on demand)

(1966) regia di Crispino e Lucignani, disponibile su Infinity (on demand) Lo scatenato (1967) regia di Franco Indovina, disponibile su Infinity

(1967) regia di Franco Indovina, disponibile su Infinity La matriarca (1968) regia di Pasquale Festa Campanile, disponibile su Amazon Prime Video

(1968) regia di Pasquale Festa Campanile, disponibile su Amazon Prime Video Brancaleone alle crociate (1970) regia di Mario Monicelli, disponibile su Infinity

(1970) regia di Mario Monicelli, disponibile su Infinity La Mortadella (1971) regia di Mario Monicelli, disponibile su NowTv

(1971) regia di Mario Monicelli, disponibile su NowTv Meo Patacca (1972) regia di Marcello Ciorciolini, disponibile su Amazon Prime Video

(1972) regia di Marcello Ciorciolini, disponibile su Amazon Prime Video La Tosca (1973) regia di Luigi Magni, disponibile su RaiPlay

(1973) regia di Luigi Magni, disponibile su RaiPlay Bordella (1976) regia di Pupi Avati, disponibile su Amazon Prime Video

(1976) regia di Pupi Avati, disponibile su Amazon Prime Video L’eredità Ferramonti (1976) regia di Mauro Bolognini, disponibile su RaiPlay

(1976) regia di Mauro Bolognini, disponibile su RaiPlay Non ti conosco più amore (1980) regia di Sergio Corbucci, disponibile su Infinity

I film di Gigi Proietti in streaming: pellicole anni Novanta e Duemila

Negli anni Duemila, Gigi Proietti continua a dominare le sale cinematografiche e il piccolo schermo, con tante pellicole di genere diverso, da riguardare in streaming. Ecco i film di Gigi Proietti più recenti da guardare online, in ordine di uscita:

Un’estate al mare (2008) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity (on demand), Netflix e Tim Vision

(2008) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity (on demand), Netflix e Tim Vision Un’estate ai Caraibi (2009) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity e Netflix

(2009) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity e Netflix La vita è una cosa meravigliosa (2010) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity, Netflix e Amazon Prime Video

(2010) regia di Carlo Vanzina, disponibile su Infinity, Netflix e Amazon Prime Video Tutti al mare (2011) regia di Matteo Cerami, disponibile su Tim vision (on demand) e RaiPlay

(2011) regia di Matteo Cerami, disponibile su Tim vision (on demand) e RaiPlay Ma tu di che segno 6? (2014) regia di Neri Parenti, disponibile su Amazon Prime Video.

(2014) regia di Neri Parenti, disponibile su Amazon Prime Video. Il Premio (2017) regia di Alessandro Gassman, disponibile su Infinity (on demand), Now Tv e Tim vision (on demand).

Tra gli ultimi film in cui recita spicca anche la pellicola ispirata al famoso romanzo di Carlo Collodi, Pinocchio uscita nel 2019 con la regia di Matteo Garrone. Accanto a lui troviamo Roberto Benigni, nel ruolo di Geppetto, mentre Gigi Proietti interpreta Mangiafoco. Il film è disponibile su Now Tv, Tim vision (on demand) e anche su Amazon Prime Video (on demand).

Se invece si vogliono regalare alcune ore di magia ai più piccoli, si può guardare Aladdin su Disney + dove Gigi Proietti dà la voce al Genio della Lampada.