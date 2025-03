Dove vedere in streaming i film che hanno vinto l'Oscar 2025

Dove vedere in streaming in Italia i film Anora, The Brutalist e tutti gli altri vincitori agli Oscar 2025

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025 si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles la 97esima cerimonia degli Oscar. Il vincitore assoluto della serata è stato il film Anora di Sean Baker, che si è portato a casa cinque statuette su sei candidature. Questo e altri film premiati nel corso della serata più importante per il cinema statunitense sono già disponibili sulle principali piattaforme: ecco, allora, dove vedere tutti i vincitori degli Oscar 2025 in streaming.

Dove vedere Anora in streaming

Come accennato, il film Anora ha vinto gli Oscar per il miglior film, per la miglior regia, per il miglior montaggio e per la miglior sceneggiatura originale. L’attrice Mikey Madison ha vinto il premio per la miglior attrice.

Anora arriva su Sky e in streaming su NOW dal 7 marzo 2025. Dal 6 marzo è disponibile anche su Prime Video.

Il film racconta la storia di Anora, detta Ani (interpretata da Madison), una ventenne che lavora come sex worker in uno strip club di Manhattan Quando incontra Vanja Zacharov (Mark Ejdelstejn), figlio di un oligarca russo, tra i due nasce una forte complicità che sfocia, pochi giorni dopo, in un matrimonio a Las Vegas. A quel punto iniziano i problemi.

Dove vedere in streaming The Brutalist

Adrien Brody ha vinto l’Oscar per il migliore attore protagonista per The Brutalist, film che ha vinto anche i premi per la Miglior fotografia e per la Miglior colonna sonora.

Al momento il film non è disponibile su nessuna piattaforma di streaming italiana, ma si può ancora vedere al cinema.

Dove vedere in streaming A Real Pain

Kieran Culkin è stato premiato come migliore attore non protagonista in The Real Pain, che al momento non è disponibile in streaming in Italia.

Il film racconta la storia di due cugini molto diversi tra loro che intraprendono un viaggio emotivamente complicato in Polonia, per rendere omaggio alla nonna.

Dove vedere in streaming Emilia Perez

Zoe Saldaña ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per Emilia Pérez, film premiato anche per la migliore canzone originale (“El Mal”). La commedia-musical arriva prossimamente in Italia su Sky e in streaming su NOW, ma la data esatta non è ancora nota

Il film è già disponibile su Netflix in Canada, Stati Uniti e Regno Unito, e dovrebbe diventare disponibile su questa stessa piattaforma di streaming anche per gli abbonati italiani (inizialmente l’uscita era prevista per gennaio 2025, ma è stata posticipata).

Dove vedere in streaming Dune 2

Dune: Parte due ha vinto l’Oscar per il Miglior Sonoro e per i Migliori Effetti visivi. Questo secondo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW. Si trova inoltre a noleggio su varie piattaforme, come Rakuten TV e Prime Video.

Dove vedere in streaming Conclave e The Substance

Conclave ha vinto l’Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale: il thriller sarà disponibile prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW, in data ancora da definire.

The Substance, che ha vinto l’Oscar per Migliori trucco e acconciature, è invece visibile dal 4 marzo 2025 su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel.

Dove vedere tutti i film vincitori agli Oscar 2025

Il miglior film internazionale quest’anno è il brasiliano Io sono ancora qui, che racconta la storia di un desaparecido brasiliano durante la dittatura militare.

Al momento il film non è ancora disponibile in streaming in Italia, e la stessa cosa vale per l’olandese I’m Not a Robot (Miglior cortometraggio, da non confondere con l’omonimo titolo già presente su Netflix); e per il Miglior film d’animazione Flow.

Wicked ha vinto gli Oscar per i Migliori costumi e la Miglior scenografia: è già disponibile su Sky Primafila e si trova a noleggio su altre piattaforme di streaming.

The Only Girl in the Orchestra, premiato come Miglior cortometraggio documentario, è su Netflix. Il Miglior documentario No Other Land, invece, per ora è solo su MUBI.