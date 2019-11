Come si fa a vedere RaiPlay

25 Novembre 2019 - RaiPlay è il servizio in streaming della TV di Stato e offre agli utenti la possibilità di seguire in diretta sullo smartphone o sul computer i programmi dei canali televisivi della Rai oppure di rivedere i contenuti in qualsiasi momento. Le piattaforma streaming sono dei servizi che permettono la trasmissione dei contenuti video e audio tramite Internet e sono accessibili in qualsiasi momento, l’importante è avere una connessione dati e un dispositivo (computer, smartphone, tablet o TV intelligente)

Se leggendo la definizione di RaiPlay avete pensato a Netflix, avete sbagliato. Le due piattaforma hanno in comune alcune caratteristiche (funzionano entrambe in streaming), ma per molte altre si differenziano. Su RaiPlay, ad esempio, è possibile vedere in diretta streaming tutti i canali della Rai: basta collegarsi alla piattaforma per iniziare a guardare Rai 1, Rai 2 oppure RaiSport+ HD. Sul servizio on demand della Rai sono disponibili anche le serie TV originali e i film prodotti dall’azienda di Stato: basta collegarsi sulla piattaforma per guardarli gratuitamente (bisogna registrarsi) in ogni momento della giornata. Ecco come usare RaiPlay sul proprio smartphone, tablet, computer o smart TV.

Che cosa è RaiPlay

RaiPlay è una piattaforma in streaming dove è possibile vedere in diretta i canali televisivi della Rai oppure i programmi, le serie TV e i film trasmessi nei giorni precedenti. RaiPlay è gratuito, non c’è bisogno di pagare nessun abbonamento mensile o annuale.

Come vedere RaiPlay

Sono diversi i metodi per vedere RaiPlay. Possiamo accedere direttamente al sito web, scaricare l’applicazione gratuita per smartphone e tablet dal Google Play Store e App Store, oppure scaricare l’app per lo smart TV e associare al televisore il proprio account RaiPlay. È necessario specificare che si può guardare RaiPlay sul televisore solo se abbiamo uno smart TV, ovvero un TV intelligente in grado di connettersi a Internet.

Per vedere la diretta streaming dei canali della Rai su RaiPlay è necessario lanciare l’applicazione, premere sull’icona con tre linee verticali, selezionare Canali TV e poi su Dirette. Si aprirà una schermata con tutti i canali disponibili e cliccando su quello che si vorrà vedere (ad esempio Rai Due) partirà lo streaming.

Se, invece, si vuole vedere un programma già andato in onda, si deve entrare su RaiPlay, premere sull’icona con tre linee orizzontali, selezionare On Demand e poi premere su una della categorie disponibili: Film, Fiction, Serie Tv, Bambini, Programmi, Teche Rai, Documentari, Musica e teatro. A questo punto si aprirà una nuova pagina con tutti i contenuti disponibili. Per vedere un contenuto on demand su RaiPlay è necessario essere registrati alla piattaforma.

Come registrarsi su RaiPlay

Come già detto, RaiPlay è un servizio gratuito, ma per accedere ai programmi disponibili on demand è necessario essere registrati. Per iscriversi alla piattaforma bisogna aprire RaiPlay (dal sito web o dall’applicazione), premere sul bottone “Accedi” e poi sulla voce “Registrati”. Si aprirà una schermata che permette all’utente di registrarsi tramite Facebook, Twitter, Google oppure il proprio indirizzo e-mail. A seconda del servizio scelto, bisognerà seguire tutti i passaggi e alla fine si avrà un account registrato su RaiPlay.

Se si decide di guardare il servizio dallo smart TV, la fase di registrazione è un po’ più lunga. Per prima cosa bisogna iscriversi alla piattaforma (seguendo gli step che abbiamo appena spiegato) e poi si deve associare lo smart TV al proprio account. Aprendo l’app RaiPlay dallo smart TV, bisogna premere sull’icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra, poi sulla voce Supporto e infine su “Associa TV”. Apparirà sullo schermo dello smart TV un codice di cinque cifre da inserire per completare il processo di associazione.

Quali programmi sono disponibili su RaiPlay

RaiPlay è un servizio molto simile a SkyGo, il servizio on demand di Sky. Gli utenti hanno la possibilità da un lato di vedere in diretta streaming i canali della TV di Stato, dall’altro di guardare in qualsiasi momento le produzioni originali, i film, le serie TV e i programmi trasmessi dalla Rai.

Su RaiPlay sono disponibili tutti i programmi trasmessi dai canali della Rai nell’ultima settimana, le serie TV andate in onda e i contenuti originali prodotti dalla Rai. La TV di Stato ha da poco deciso di investire pesantemente su RaiPlay e sta iniziando a produrre dei programmi originali che vengono trasmessi esclusivamente sulla piattaforma online. Il primo programma è Viva RaiPlay, show televisivo condotto da Fiorello che ha avuto inizio il 13 novembre 2019. Dopo le prime puntate trasmesse su Rai Uno, il nuovo TV show di Fiorello è disponibile solo su RaiPlay. Le puntate vengono pubblicate il mercoledì, il giovedì e il venerdì alle ore 20:30.

Che cosa è Viva RaiPlay

Viva RaiPlay è il primo programma originale prodotto dalla Rai esclusivamente per RaiPlay. Per vedere Viva RaiPlay bisogna lanciare RaiPlay, inserire le credenziali del proprio account e premere sul box dedicato al programma presente in homepage. A questo punto si aprirà una pagina con tutte le puntate trasmesse finora e cliccando su quella che si vorrà vedere partirà lo streaming del programma. Come detto, Viva RaiPlay va in onda il mercoledì, il giovedì e il venerdì alle ore 20:30.

Il programma ha anche una sua vita in radio: il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 11:45 va in onda su Radio 2 “Viva RaiPlay alla Radio”. In quarantacinque minuti vengono riproposte le migliori gag e i monologhi di Fiorello. Le stazioni radio della Rai possono essere ascoltate anche in streaming su RaiPlay Radio o sull’app RaiPlay Radio disponibile gratis per smartphone Android e iPhone.