Cosa vedere in streaming oggi 25 dicembre 2024

Oggi in streaming ci sono due eventi live di football americano, il film Wonka con Timothée Chalamet e un episodio speciale natalizio di Doctor Who

Oltre a serie tv, film e documentari, oggi Netflix propone ai suoi abbonati e in particolare agli appassionati di football americano la visione di due eventi sportivi in diretta. La prima partita vedrà sfidarsi i Denver Broncos e i Las Vegas Raiders, mentre la seconda vedrà schierati in campo Houston Texans e Baltimore Ravens. L’attenzione nei confronti di questo secondo evento è particolarmente alta, anche perché nell’halftime show è prevista un’esibizione di Beyoncé. Chi cerca un bel film da guardare tra una fetta di panettone e un brindisi, invece, trova diverse opzioni su tutte le piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

In Our Little Secret due ex fidanzati sono costretti a trascorrere le feste insieme quando scoprono che i rispettivi nuovi partner sono fratello e sorella. Riusciranno a tenere nascosto il loro segreto e a tenersi alla larga dal rischio di un ritorno di fiamma?

È italiano invece Natale a tutti i costi, con Angela Finocchiaro, Christian De Sica, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Disperati perché i figli grandi non tornano più a trovarli nemmeno per Natale, Carlo e Anna si inventano una milionaria eredità da una vecchia zia per attirare i figli a casa per le feste.

Una visione per tutta la famiglia è Klaus – I segreti del Natale, film di animazione con una morale con protagonista un ragazzino svogliato che incontra un burbero intagliatore di giocattoli capace di esaudire i desideri dei bambini.

Come già accennato, inoltre, oggi su Netflix ci sono due appuntamenti sportivi live con NFL Christmas Gameday: Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers, alle ore 19 CET, e Baltimore Ravens vs. Houston Texans alle 22.30 CET.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Una magica avventura e una favola natalizia che scalda il cuore: è quella raccontata in SOS Natale, film in cui un bambino e suo papà recentemente uscito di prigione si ritrovano ad aiutare un sedicente Babbo Natale che raggiunge il loro garage dopo aver avuto un incidente in slitta.

Sempre su Prime Video si può recuperare altrimenti Io sono Babbo Natale, film con Gigi Proietti e Marco Giallini. Quest’ultimo interpreta un ex detenuto dalla vita turbolenta che tenta un furto in casa di un vecchio signore (Proietti) che gli rivela di essere Babbo Natale. Ma sarà la verità?

A Natale e dintorni fioccano gli adattamenti di Canto di Natale di Charles Dickens. Dickens – L’uomo che inventò il Natale fa però un’operazione diversa, cioè racconta il viaggio che ha portato l’autore a creare Scrooge e gli altri personaggi di quella che è poi diventata la storia natalizia per eccellenza.

Cosa vedere oggi su Disney+

Escono oggi su Disney+ tutti gli episodi di I canti di Natale di Topolino e Minni, cioè dei cortometraggi in stop-motion con protagonisti Topolino e i suoi amici e con sullo sfondo l’immancabile atmosfera delle feste di dicembre. È la visione perfetta per il 25, per grandi e piccoli.

Un’altra novità di oggi è lo speciale di Natale del Doctor Who, ovvero: Doctor Who: Joy to the World. Disponibile sulla piattaforma dalle 18.10 ora italiana, ha come protagonisti Nicola Coughlan (già vista in Bridgerton) e ovviamente il Dottore, che in questi episodi ha il volto di Ncuti Gatwa (Sex Education).

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Sky e in streaming su NOW il film Wonka. Diretto da Paul King e uscito nel 2023 nei cinema, il film racconta le origini di Willy Wonka prima di diventare il celebre e bizzarro proprietario della fabbrica di cioccolato che il pubblico ha conosciuto nei film del 1971 e del 2005. In questo prequel Willy Wonka è interpretato da Timothée Chalamet.

Su Sky Arte e NOW oggi l’appuntamento è invece con Natale fuori orario – Vinicio Capossela, uno show d’autore per celebrare il Natale, l’arte e la tradizione. Infine, alle 22 su Sky Crime e in streaming su NOW va in onda Diana – Morte di una principessa, documentario dedicato alla celebre principessa tragicamente morta in un incidente nel 1997.