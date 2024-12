Cosa vedere in streaming oggi 29 dicembre 2024

Fonte foto: Netflix

Chi cerca qualche novità da vedere in streaming può sempre dare un’occhiata anche al catalogo di RaiPlay, su cui non mancano serie tv e film in esclusiva visibili gratuitamente. Tra questi c’è ad esempio Fallen, serie tv svizzera in cui una donna di nome Luce, condannata per un crimine che non ha commesso, scopre di essere oggetto di una profezia molto antica. Oltre il cielo invece è la docuserie Original RaiPlay realizzata all’interno delle carceri Beccaria di Milano e Fornelli di Bari e nella comunità Kayros.

Cosa vedere oggi su Netflix

Sono gli ultimi giorni per recuperare alcune delle serie tv giudicate tra le più belle del 2024. Su Netflix c’è ad esempio Supacell: ambientata a Londra, ha come protagonisti cinque sconosciuti che improvvisamente sviluppano dei superpoteri.

Ha riscosso un certo successo quest’anno anche Griselda, miniserie in cui Sofia Vergara interpreta la trafficante di droga Griselda Blanco, soprannominata la madrina della cocaina.

Per i romantici c’è la miniserie One Day, basata sull’omonimo romanzo di David Nicholls e sul film del 2011 con Anne Hathaway. Anche nell’adattamento seriale Dexter ed Emma sono due amici che si innamorano ma prendono strade diverse, allontanandosi e avvicinandosi nel corso dei decenni.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entrano oggi a far parte del catalogo di Prime Video le cinque stagioni di Il maresciallo Rocca, serie tv originariamente andata in onda tra il 1996 e il 2005. Gigi Proietti è un maresciallo dei carabinieri che opera a Viterbo, vedovo con tre figli. Mentre si destreggia nel ruolo di papà single, deve risolvere alcuni casi che turbano la quiete della città.

Cosa vedere oggi su Disney+

Fa parte del catalogo di Disney+ The Menu, film del 2022 perfetto per chi vuole intrattenersi con una storia avvincente e dai risvolti inquietanti e vagamente horror. Il thriller segue una coppia che partecipa a una esclusiva cena su un’isola, ma lo chef, oltre a un menu stellato, ha in serbo per gli ospiti anche diverse macabre sorprese. Nel cast c’è Anya Taylor-Joy.

Uscito nel 2001 e rimasto uno dei film di Wes Anderson più amati, I Tenenbaum (sempre disponibile su Disney+) ruota attorno a una inaspettata e bizzarra riunione di famiglia. Nel cast stellare ci sono Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stille, Gwyneth Paltrow, Luke e Owen Wilson e Bill Murray.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Candidato agli Oscar e premiato con la Palma d’oro per il migliore attore al Festival di Cannes, Perfect Days (disponibile in streaming su NOW) è uno dei film più apprezzati degli ultimi mesi.

Diretto da Wim Wenders, racconta la vita semplice e prevedibile di Hirayama, un uomo giapponese che si occupa della pulizia dei bagni pubblici di Tokyo. Non bisogna aspettarsi colpi di scena clamorosi o un ritmo incalzante, ma invece una narrazione lenta e molto poetica sulla bellezza delle piccole cose.

Infine, da oggi su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW si può vedere Bob Marley: One Love, biopic con Kingsley Ben-Adir nel ruolo nel cantante giamaicano.