Dreame W10 Pro offerta imperdibile: è questo il robot aspirapolvere da comprare

Fonte foto: Amazon

Smart, potente e soprattutto completamente autonomo. Grazie al robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame W10 Pro non dovrai più preoccuparti della pulizia dei pavimenti della tua abitazione. Grazie alla base di ricarica con serbatoio di "scarico", il robot saprà ricaricare autonomamente la batteria e svuotare i serbatoi, per riprendere da dove si era interrotto.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Questa, però, è solo la proverbiale punta dell’iceberg: il Dreame W10 Pro è dotato di funzionalità e caratteristiche smart che lo rendono uno dei migliori robot aspirapolvere oggi in commercio. Il sistema di navigazione avanzato lo rende abile e veloce nel muoversi tra le stanze del nostro appartamento, garantendo un’accuratezza e una pulizia senza paragoni. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è anche pià conveniente che mai. Il prezzo è al minimo storico e risparmi centinaia di euro.

Dreame W10 Pro robot aspirapolvere

Dreame W10 Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un piccolo portento di tecnica e tecnologia a tuo completo servizio. Il Dreame W10 Pro ti farà (quasi) dimenticare della pulizia dei pavimenti di casa, occupandosene in maniera completamente autonoma. Merito della stazione mop autopulente, dove il robottino si recherà quando i serbatoi sono pieni e i panni utilizzati per lavare i pavimenti ormai inutilizzabili. Qui un sistema automatizzato si occuperà di svuotare il sacco porta-sporcizia e di lavare i panni e il Dreame W10 Pro sarà come "nuovo".

Il sistema di aspirazione e lavaggio garantisce poi un livello di pulizia senza paragoni. I due panni rotanti e una potenza di aspirazione massima di 4.000 Pa gli permettono di affrontare senza problemi anche lo sporco più ostinato, sia esso umido o secco. In una sola passata spazza e lava, per una pulizia completa e duratura.

A questo si unisce un avanzatissimo sistema di navigazione laser che consente al robot aspirapolvere e lavapavimenti di muoversi in completa libertà tra tutte le stanze di casa. Alla prima accensione, infatti, il Dreame W10 Pro effettuerà una mappatura accurata della tua abitazione, così da conoscere a menadito tutti gli spazi da pulire. A quel punto potrai scegliere quali stanze e spazi pulire e quali no direttamente dall’app per smartphone. Sarà poi il Dreame W10 Pro a individuare il percorso più adatto per velocizzare la pulizia e ottimizzare i consumi.

La batteria da 6,400 mAh garantisce poi un’autonomia prolungata. Con una singola carica può pulire fino a 300 metri quadrati di superfici. E nel caso in cui la batteria sia quasi scarica, nessun timore: il Dreame W10 Pro si reca autonomamente presso la stazione di ricarica per riprendere da dove si era interrotto una volta che la carica è ultimata.

Robot aspirapolvere a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’offerta di oggi sul Dreame W10 Pro è una di quelle a cui è difficile rinunciare. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 37% che spinge il prezzo al minimo storico e ti fa risparmiare centinaia di euro.

Acquistandolo oggi, il Dreame W10 Pro ti costa 665,36 euro contro i 1.059,90 euro del prezzo di listino. Il risparmio è decisamente considerevole: lo paghi quasi 400 euro di meno.

Ma non basta. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account Amazon possono scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, il Dreame W10 Pro costa 133,08 euro al mese per cinque mesi.

Dreame W10 Pro robot aspirapolvere