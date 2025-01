Dreame lancia la gamma 2025 anche in Italia: ecco i prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dreame, ha presentato una nuova gamma di elettrodomestici intelligenti, per la pulizia della propria abitazione, con i robot aspirapolvere della serie X50 (in foto) e l’aspirapolvere H15 Pro, per la manutenzione del verde, con il robot tosaerba A2, e per la cura della persona, con l’AirStyle Pro.

Si tratta di dispositivi di fascia alta, sviluppati per sfruttare al massimo la tecnologia di Dreame per semplificare le attività domestiche per rendere più semplice la vita delle persone.

Robot aspirapolvere serie X50: scheda tecnica e prezzo

La nuova serie di robot aspirapolvere X50 è composta da due modelli: il Dreame X50 Ultra Complete e il Dreame X50 Master. Si tratta di due prodotti speculari e l’unica differenza sta nel design con l’X50 Master che ha dimensioni molto più contenute (la stazione di svuotamento misura 24,9 cm), perché al posto dei due serbatoi per l’acqua ha gli attacchi per la rete idrica. Non può, dunque, essere posizionato ovunque ma solo in bano, cucina o altri luoghi con entrata e scarico dell’acqua.

Entrambi hanno una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e una doppia spazzola antigroviglio HyperStream sviluppata per ridurre al minimo i grovigli di peli e capelli. Molto interessante il sistema ProLeap, che consente al robot di utilizzare delle gambe robot retrattili per alzarsi fino a 6 cm e superare qualsiasi tipo di ostacolo in casa arrivando, addirittura, a salire su piccoli gradini.

Il lavaggio dei pavimenti viene affidato a due mocio rotanti con sistema Dual Flex Arm che permette al robot di raggiungere anche gli angoli più difficili, per una pulizia ancora più completa. Per una migliore efficacia si utilizza OmniDirt 2.0, la tecnologia di rilevamento dello sporco che analizza il pavimento e gestisce in autonomia il livello di pulizia necessario.

La navigazione viene affidata a un sistema VersaLift che regola in automatico l’altezza del sensore DToF per raggiungere zone difficili, senza problemi. Inoltre grazie alla luce strutturata 3D e ai complessi algoritmi AI sviluppati da Dreame, questo device è in grado di identificare più di 200 tipi di oggetti e di creare una mappa 3D dettaglia dell’abitazione per evitarli.

Dentro la stazione di ricarica e svuotamento è possibile anche lavare e asciugare i mocio con aria calda e, alla fine dell’operazione, c’è un sistema AceClean DryBoard che pulisce e asciuga il vassoio di lavaggio dei mop per una pulizia sempre accurata. Sempre dentro la stazione di ricarica ci sono anche due luci UV che eliminano i batteri anche dal sacchetto della polvere raccolta.

L’X50 Ultra Complete è già acquistabile sul sito ufficiale di Dreame a 1.499 euro, con uno sconto di 100 euro per chi acquista entro il 21 gennaio. L’X50 Master, invece, sarà disponibile da febbraio 2025 a 1.699 euro.

Dreame H15 Pro: scheda tecnica e prezzi

Tra le altre novità presentate da Dreame c’è l’aspirapolvere wet&dry H15 Pro.

Con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa, si tratta di un dispositivo senza fili che utilizza per la prima volta un braccio robotico GapFree AI DescendReach che elimina gli spazi vuoti lasciati dai prodotti tradizionali, arrivando a coprire efficacemente anche i bordi e rimuovendo qualsiasi tipo di sporcizia, dalla polvere ai liquidi.

Oltre a questo non manca nemmeno un sistema TangleCut, utile per rimuovere i grovigli di peli capelli durante l’uso.

Per quanto riguarda pulizia e manutenzione dell’aspirapolvere, c’è la tecnologia ThermoTub che garantisce l’autopulizia della spazzola con acqua calda a 100°C e la successiva asciugatura rapida.

Sul fronte dell’autonomia, secondo le dichiarazioni di Dreame, questo prodotto può essere utilizzato per circa 60 minuti o per abitazioni di 400 metri quadrati.

Dreame H15 Pro sarà disponibile sul sito ufficiale e su Amazon dal 17 febbraio a 699 euro.

Altri prodotti Dreame

Gli altri prodotti presentati da Dreame comprendono l’AirStyle Pro, uno strumento per la cura dei capelli con regolazione intelligente del calore e sette accessori magnetici per ogni esigenza. Tra questi ci sono: un asciugatore rapido, un accessorio anti-crespo, cilindri arricciacapelli e spazzole di varie dimensioni. Questo dispositivo sarà acquistabile dall’11 febbraio 2025 a 349 euro.

L’ultima novità presentata è il robot tosaerba A2 da utilizzare per semplificare le operazioni di manutenzione del verde. Utilizza un sistema EdgeMaster con lama retrattile che permette di rifinire precisamente anche lungo i bordi. Per la navigazione si affida alla tecnologia OmniSense 2.0 con sistemi AI vision e LiDAR 3D che consentono di mappare accuratamente anche giardini di dimensioni generose, fino a 3.000 metri quadrati.

Questo robot tosaerba sarà disponibile nel primo trimestre del 2025 ma, al momento, il prezzo non è ancora stato comunicato.